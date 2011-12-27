МИД не будет вступаться за украинок: вот если француза побьют в Киеве...

Министерство иностранных дел Украины не будет требовать от белорусских властей официального расследования инцидента, произошедшего с тремя активистками Femen на территории Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

«Официального расследования мы не будем требовать, поскольку официального расследования требуют только тогда, когда есть четкие факты, свидетельствуют в интересах того, что официальные органы власти причастны к нарушению прав», - сказал О.ВОЛОШИН.

Вместе с тем он подчеркнул, что МИД Украины не доволен тем фактом, что в Беларуси не проводится расследование этого инцидента.

«Оснований в чем-то обвинять официальную белорусскую власть, кроме того, что на территории этой страны есть факты бандитизма, мы не можем, потому что факты бандитизма имеют место и на территории Украины», - добавил он.

Кроме того, он отметил, что представительницы Femen не подавали соответствующих обращений к белорусским властям.

Он также считает, что в этой ситуации также нет смысла предъявлять ноту протеста.

В то же время О.ВОЛОШИН отметил, что по дипломатическим каналам МИД Украины все же хочет получить информацию, что именно произошло. Но, «какого-то юридического производства нет», добавил представитель украинского МИДа.

«Если иностранного гражданина, бельгийца или француза, грабят или бьют на территории Киева, никогда не было, чтобы бельгийская или французская власти требовали у нас официального расследования», - добавил он.

Как сообщалось, активистки Femen были задержаны белорусской милицией в пограничной зоне в селе Беки Гомельской области и доставлены в Ельский РОВД.

Ранее, 19 декабря, три активистки Femen, обнажившись по пояс перед входом в здание КГБ Беларуси, в течение нескольких минут держали плакаты с надписями: Freedom to political prisoners («Свободу политическим узникам») и «Живе Беларусь!». Это же лозунг «Живе Беларусь!» они скандировали.

Акция была приурочена к годовщине разгона оппозиционного митинга 19 декабря 2010 года, участники которого были несогласны с официальными итогами президентских выборов.

По окончании акции охрана здания КГБ задержала оператора газеты «Наша Нива» Татьяну ГАВРИЛЬЧИК и независимого фотографа Юлию ДОРОШКЕВИЧ. Была задержана также оператор Femen гражданка Австралии Китти ГРИН. К.ГРИН депортировали в Литву, журналистов отпустили вечером.

По информации лидера движения Femen Анны ГУЦОЛ, в Беларуси активисток организации Femen побили, остригли волосы, забрали у них документы и телефоны. В итоге они оказались в полутора километрах от украинской границы, вышли к селу Беки, где обратились к местным жителям. В дальнейшем приехала милиция и забрала их в отделение.

Около часа ночи 21 декабря в Ельский РОВД прибыл из Минска консул Украины с копиями паспортов девушек. Их депортировали на родину через пункт пропуска «Новая Рудня».