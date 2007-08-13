БЮТ: Центризбирком с ошибкой зарегистрировал остальные списки

Представитель БЮТ в Центральной избирательной комиссии, заместитель руководителя Центрального избирательного штаба БЮТ Петр КРУПКО настаивает на том, что документы для регистрации в ЦИК избирательного списка блока оформлены надлежащим образом.

Об этом П.КРУПКО заявил в эксклюзивном интервью УНИАН.

«Мы подали документы, как это и полагалось, с указанием места проживания. Это соответствует букве закона и содержанию этого понятия. ЦИК хочет, чтобы мы написали еще и адрес, но в этом случае мы подаем документ не по форме, утвержденной ЦИК! Комиссия зарегистрировала несколько партий по документам, которые по содержанию не соответствует форме, утвержденной комиссией. Теперь они требуют, чтобы мы сделали так, как все. Они требуют, чтобы мы шли в ногу только для того, чтобы оправдать свою ошибку и нелепость, и пытаются это использовать таким образом, как не допустить БЮТ к выборам. Хотя юридических аспектов нет. И это подтвердит каждый юрист”, - сказал П.КРУПКО.

По его словам, ЦИК пытается перенести понятие из частно-правовой в публично-правовую сферу. “Кое-кто из членов ЦИК, когда возникла дискуссия, ссылался на Гражданский кодекс, но с точки зрения юридической – это не выдерживает никакой критики. Потому что следует различать публично-правовую сферу от частно-правовой сферы. Гражданский кодекс регулирует частно-правовую сферу. И если, например, в статье Гражданского кодекса записано, что под местом проживания следует понимать квартиру, дом, так это можно применять лишь в отношениях, которые касаются частно-правовой, а не публично-правовой сферы, потому что выборы – публично-правовая сфера”, - отметил он.

П.КРУПКО напомнил, что согласно решению Конституционного суда от 28 сентября 2000 года, статья 24 Конституции Украины определяет, что местом проживания является село, поселок, город, то есть административно-территориальная единица, на территории которой живет человек. “Кстати, докладчиком по этому делу был Василий НИМЧЕНКО, который сегодня является постоянным представителем правительства в Конституционном суде. Я думаю, что если бы его спросить, когда он остается юристом, а не политиком, он подтвердит, то, что здесь написано. А здесь, в частности, написано, что КС исходит из того, что согласно содержанию статьи 24 под местом проживания подразумевается именно село, поселок, город, а не конкретное жилищное помещение”, - отметил представитель БЮТ в ЦИК.

“Кроме того, есть Закон “О свободе передвижения и выборе места проживания в Украине”, который абсолютно четко говорит, что такое место проживания. Когда писали этот закон, учли решение Конституционного суда. В то же время, нынешнее правительство Виктора ЯНУКОВИЧА подало в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Гражданский кодекс, которые приняты в первом чтении и сейчас находятся в комитете. Этим законопроектом предлагается новая редакция статьи Гражданского кодекса, в соответствии с которой понятие место проживания, дом, квартира заменяется понятием места проживания как административно-территориальная единица”, - добавил он.

По словам П.КРУПКО, Закон “О выборах народных депутатов Украины” также четко различает два понятия – место проживания и адрес жилья. “Например, когда речь идет о списках избирателей, отмечается место проживания и адрес жилья, о регистрации наблюдателей – также о месте проживания и адресе жилья, а когда о списках кандидатов в депутаты - исключительно о месте проживания”, - напомнил П.КРУПКО.

“Закон различает эти два понятия. ЦИК, правильно понимая закон, утвердила несколько документов, которые необходимы для обеспечения избирательного процесса. В частности, в форме представления относительно кандидатур в окружные избирательные комиссии отмечены место проживания и адрес жилья, как написано в законе, в форме представления о регистрации наблюдателей – также место проживания и адрес жилья. В форме выписки из протокола Межпартийного съезда о выдвижении кандидатов в депутаты – только место проживания”, - объяснил представитель БЮТ в ЦИК.

П.КРУПКО также допустил, что “члены ЦИК, понимая, что в действительности происходит, выполняют указание”. “Я в этом убежден, потому что я видел их дирижеров, просто в данном случае, говорят на белое черное”, - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, ЦИК на заседании 10 августа не приняла решения о регистрации или отказе в регистрации кандидатов в народные депутаты от блока Юлии Тимошенко. В частности, члены ЦИК от коалиции заявляют, что проблема заключается в том, что не указан адрес места проживания ни одного кандидата из избирательного списка БЮТ.

11 августа Блок Юлии Тимошенко обратился с иском в Окружной административный суд Киева о бездеятельности Центральной избирательной комиссии в вопросе регистрации БЮТ для участия в досрочных парламентских выборах.