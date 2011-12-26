Эксперт назвал три варианта развития событий в Украине

Парламентские выборы 2012 года будут проходить под лозунгом: «назад в будущее».

Это подчеркивали эксперты консалтингового агентства „Concept GRoup” сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: „От электоральных предложений 2011 года – к политической действительности 2012-2015”.

В частности, исполнительный директор консалтингового агентства „Concept GRoup” Юлия КОМАРОВА подчеркнула, что по форме выборы-2012 вернут Украину в 1998 год. Она напомнила, что избирательная кампания опять будет проходить по смешанной, мажоритарно-пропорциональной, системе.

По ее словам, такая система дает каждому политическому игроку дополнительные бонусы, фактически удваивая шансы кандидатов быть избранными. «В то же время соответствующие дополнительные бонусы не создают дополнительных гарантий для кандидатов в народные депутаты, поскольку любой из них может получить одновременно непроходной округ и непроходное место в списке – даже в наиболее „проходной” политической силе. Однако возможности по ведению индивидуальной политической игры и шансы для индивидуального электорального маневра все же возрастают у всех претендентов на мандат народного депутата», - сказала Ю.КОМАРОВА.

По содержанию, подчеркнула эксперт, новые избирательные правила возвращают Украину в 2002 год.

«Политический контекст и опыт выборов-2002 станет основным фактором по формированию „смысловой матрицы” выборов-2012. Во-первых, выборы в следующем году, как и 10 лет тому назад, состоятся накануне президентской гонки – за 2,5 года до выборов Президента. Из-за этого будущая кампания не только станет „репетицией” выборов главы государства, но и сформирует расстановку политических сил и „правила игры” в политической системе на протяжении межизбирательного периода 2012-2015 годов», - подчеркнула эксперт.

Ю.КОМАРОВА отметила, что парламентские выборы 2012 года интересны и значимы в первую очередь в связи с тем, что сформируют политическое пространство на 2,5 года и смоделируют условный „плацдарм будущего” на политическую пятилетку после 2015 года. Возвращаясь в 2012 году „назад в будущее” процедурно, политические игроки в ходе избирательной кампании и по ее итогам будут иметь возможность смоделировать реальное будущее для страны в среднесрочном периоде.

Креативный директор агентства Алексей КРАСНОПЁРОВ отметил, что условная диспозиция сил на выборы 2015 года более четко будет вырисовываться после 28 октября 2012 года.

Однако есть три возможных варианта развития событий. Первый вариант – победа и закрепление позиций нынешней власти. Для этого представителям власти нужно победить в 150-170 мажоритарных округах и получить в общегосударственном многомандатном округе от 80 до 100 мандатов, что равнозначно получению электорального результата в 32-37%.

При таком сценарии нынешняя власть получит стабильный и послушный парламент, который четко будет следовать в фарватере президентско-исполнительной вертикали. Что, по словам А.КРАСНОПЁРОВА, будет означать «укрепление позиций президенциализма и „коллективного” ЯНУКОВИЧА, полную зачистку публично-политического поля от реальных оппонентов власти, что открывает „индивидуальному” ЯНУКОВИЧУ прямой путь к победе на выборах 2015 года с сохранением статуса главного и едва ли не единственного реально влиятельного игрока на политическом пространстве Украины».

Второй вариант – поражение и разрушение позиций нынешней власти. Эксперт отметил, что оба варианта предстоящих реалий связаны именно с позициями власти, ведь у оппозиции на сегодня нет ни собственной стратегии, ни тактики, ни условного виденья политического будущего „по-своему”.

Вариант объединения парламента под контролем оппозиции является вероятным при условии наличия среди оппозиционеров в следующем созыве Верховной Рады общепризнанного политического лидера, которые на сегодня исключены из избирательного процесса из-за заключения.

А.КРАСНОПЁРОВ считает, что наиболее вероятным вариантом политического будущего в целом и парламентского расклада в частности кажется создание дискретного „расколотого” парламента с ситуативными объединениями и ситуативными голосованиями. Для политического пространства в целом это будет означать формирование отдельных равнозначных групп влияния в Верховной Раде, ни одна из которых не будет иметь определяющего влияния на политическую ситуацию. «Указанный вариант существенно ослабит влияние и роль президентско-исполнительного центра власти и „коллективного” ЯНУКОВИЧА, что, в свою очередь, создаст проблемы для власти с поддержкой единого кандидата на выборах-2015», - отметил эксперт. По его словам, в связи с такой политико-властной разбалансированностью, публичное появление основных кандидатов в Президенты, которые станут центрами политического притяжения в 2015 году, будет откладываться вплоть до последнего момента перед официальным стартом президентской гонки-2015. Так же и публичное появление новых реальных претендентов на пост главы государства публично ожидается не ранее, чем за год или даже за полгода до дня голосования на следующих президентских выборах, сказал А.КРАСНОПЁРОВ.