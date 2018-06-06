От чего все-таки лечился премьер?

Если государственный чиновник высшего уровня лечится от болезней, – это одно, а если проводит мероприятия по омоложению – это несколько другое… Так называемая пресс-служба Республики Алтай перепутала барана с оленем…

Предвыборная кампания – время проколов, приколов и провалов. Медиа спешат влить в уши электората как можно больше разнообразнейшей информации (белый пиар – о своих, черный – об оппонентах).

Но так как времени в обрез, мало кто удосуживается перепроверить выдающуюся “на гора” информацию хотя бы на предмет соответствия здравому смыслу. Добро, если общая эрудиция позволяет неизвестному работнику партийного штаба (партийной прессы) не допускать откровенных глупостей. Но, увы, в штабах многих партий работают далеко не эрудиты...

Короче, на время избирательной кампании предлагаю учредить премию имени Ляписа-Трубецкого. Помните, у Ильфа и Петрова в “Двенадцати стульях” был такой замечательный герой-журналист. Отличился он двумя вещами – знаменитой гаврилиадой (шаблон стихотворений о некоем Гавриле, чья сфера деятельности менялась в зависимости от того – в какой журнал сдавались стишки; неизменным оставалось имя героя – Гаврила, и бодрый размер стихотворений: “Страдал Гаврила от гангрены, Гаврила от гангрены слег...” – для медицинского журнала, или “Гаврила ждал в засаде зайца, Гаврила зайца подстрелил” – для охотничьего журнала). Вторая же примечательная черта Ляписа-Трубецкого – использование в заметках и статьях специальных терминов, малоизвестных и иностранных слов без предварительного выяснения – а что же на самом деле означает слово (помните – “Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом...”?). Так вот, предполагаю, что именно такая ”фишка” веселила и будет веселить нас всех в продолжение всей избирательной кампании.

Начало веселью чуть было не положила одна из весьма известных газет в информации о лечении премьер-министра Виктора Януковича на Алтае (название газеты опускаем из соображений корпоративной этики. – Ред.). Пишу “чуть было”, потому, что глупость, появившуюся в информации, размещенной на Интернет-сайте издания, на следующий день уже подправили, и в бумажной версии заметка вышла без потрясающих новостей из жизни животного мира.

В именно на Интернет-версии газеты появилась заметка под заголовком “На Алтае Януковича лечат кровью барана марала” (Среда, 08 Августа, 2007 16:55). Цитирую: “Впрочем, на вопрос корреспондента, какими методами нетрадиционной медицины гордятся алтайские базы отдыха, в пресс-службе республики рассказали, что едва ли не каждый санаторий предлагает своим пациентам лечение препаратами из крови или пантов (неокостеневших рогов) горного барана – марала”.

Я, конечно, не являюсь крупным специалистом ни в оленеводстве, ни в прочем животноводстве, однако еще со школы помню, что марал – это все-таки олень, а горный баран по-другому называется – архар. Да и никаких пантов у горных баранов не наблюдается – это принадлежность оленей. Решила проверить прочность своих знаний и обратиться к словарям.

Итак: “Марал — млекопитающее отряда парнокопытных; два подвида благородного оленя: алтайский М. (Cervus elaphus si-biricus) и тянь-шанский М. (С. е. son-garicus). Марал представляет собой одну из наиболее крупных форм оленей. Маралов разводят для получения пантов, из которых получают лечебную вытяжку пантокрин”. С этим понятно.

Теперь разберемся, что же такое горный баран (или архар). Архар – аргали (Оvis ammon), млекопитающее рода горных баранов. Распространён в Средней и Центральной Азии. Дикий баран – красивое стройное животное с высокоподнятой головой, на которой красуются спирально изогнутые большие тяжелые рога. Нередко на шее и груди у барана-самца подвес из длинных волос.

Как говорится, хоть от барана до оленя и один шаг, но все-таки это две большие разницы и чтобы перепутать этих двух животных, нужно ну очень постараться. Потому-то, увидев такое странное словосочетание “горный баран – марал”, я уж было забеспокоилась. Что ж это за лекарства из неопознанного животного применяют на нашем премьер-министре и не скажется ли это негативно на его здоровье впоследствии?

Однако уже на следующий день газета (к чести редакторов ее бумажной версии) внесла в текст вчерашней заметки необходимые коррективы (правда сделала это не так, как положено было бы давать уточнение, – с указанием, что на что исправляется, а просто “обновив” ее и заменив слова). Теперь заголовок выглядит так: “Янукович на Алтае вылечит колено нетрадиционно (обновлено). Тамошние знахари ставят пациентов на ноги кровью оленя марала”. И цитата обновленная: “Впрочем, на вопрос корреспондента, какими методами нетрадиционной медицины гордятся алтайские базы отдыха, в пресс-службе республики рассказали, что едва ли не каждый санаторий предлагает своим пациентам лечение препаратами из крови или пантов (неокостеневших рогов) оленя марала”.

Ну, слава Богу, теперь понятно – кто и чем лечил Януковича. Впрочем, те Интернет-СМИ, которые неосторожно взяли информацию газеты, так и продолжают “лечить” Януковича “кровью горного барана – марала”. Кроме того, в газете таки сохранилась потрясающая ссылка на источник информации о методах лечения премьера – “пресс-служба Республики Алтай”. Именно так и написано – пресс-служба Республики (причем дважды). Не пресс-служба правительства Республики Алтай, ни пресс-служба санаториев… Не удивительно, что «пресс-служба Республики» перепутала оленя с бараном…

Короче. Можно было бы и не придираться к неправильно употребленным словечкам. Однако ничто так не выдает ложь или, на худой конец, непрофессионализм, как мелкие неточности и небрежности. Тщательнее надо, господа последователи Ляписа-Трубецкого.

Кстати, с углублением в “маральную” тему логически возник еще один вопрос – от чего лечат, от колена, от переутомления или еще от чего? По информации газеты, «ванны с отварами пантов являются эффективным средством для восстановления организма после болезней или после хронического переутомления”. А вот что пишут о лечении продуктами мараловодства сами алтайские сайты. “Кроме Алтая мараловодство сейчас существует только в Новой Зеландии и Канаде. Основной продукт мараловодства – панты, молодые рога, содержащие ценное вещество пантокрин. Пантокрин – мощный биостимулятор, благотворно влияющий на организм, дарующий силу и молодость”. Еще один сайт: “В народной медицине стран Восточной Азии панты благородного оленя используются более двух тысяч лет. Приготовленные из них препараты широко применяют при анемии, истощении, общем ослаблении организма после инфекционных заболеваний, медленном заживлении ран и т.д. Пантокриновые ванны (недешевое удовольствие!) обладают омолаживающим эффектом”.

Боже упаси, чтобы спекулировать на состоянии здоровья человека. Но, если государственный чиновник высшего уровня лечится от болезней, – это одно, а если проводит мероприятия по омоложению – это несколько другое. В любом случае, граждане избиратели имеют право знать правду. Кстати, в цивилизованном мире косметическое улучшение внешности политика давно уже не считается чем-то постыдным, даже наоборот – подается как позитив. Так, может, Партии регионов, в которой в последнее время замечено несколько резко помолодевших «топов», пора начать называть вещи своими именами? Да и не только Партии регионов.

Татьяна Майко