ВР провалила сигнальное голосование о рассмотрении декриминализации

Верховная Рада отказалась рассматривать вопрос относительно готовности включить в повестку дня проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно гармонизации национального уголовного законодательства с Конвенцией ООН против коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поставил на сигнальное голосование вопрос относительно готовности включить соответствующий законопроект в повестку дня.

Это предложение поддержали 156 народных депутатов из 426 зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали фракции Партии регионов, КПУ, Народной партии. Кроме оппозиционных депутатов, это предложение поддержал только один представитель группы «Реформы во имя будущего».