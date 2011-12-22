Украине советуют предъявить право на деньги Лазаренко

Украинская сторона не предъявляет никаких претензий на деньги Павла ЛАЗАРЕНКО, хотя имеет на это полное право. Об этом заявил бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай ОБИХОД в ходе прямой линии в издании "Известия в Украине". По его словам, часть из 280 миллионов долларов, на которые претендуют США, могли бы вернуться в украинский бюджет.

Как передают «Подробности», вместе с тем, Н.ОБИХОД признал, что пока Генеральная прокуратура не принимает необходимые для этого меры. "Эта возможность с неба не упадет, нужно проводить работу, помогать американским государственным юристам. Американским законодательством предусмотрен такой возврат, если страна им помогает доказательствами преступного происхождения арестованных денег", - пояснил Н.ОБИХОД.

Он также напомнил, что российский "Газпром" действует активней и продолжает отстаивать свое право на 140 миллионов долларов с арестованных банковских счетов П.ЛАЗАРЕНКО.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, почему Россия настаивает на возврате долга ЕЭСУ Министерству обороны РФ в размере 405,5 миллиона долларов, если дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО в РФ прекращено, Н.ОБИХОД отметил, что дело прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам, в связи с истечением срока давности. "Если дело прекращается по истечении срока давности, это не значит, что человек не виновен", - сказал он. Экс-заместитель генпрокурора подчеркнул, что считает справедливыми требования российского ведомства.

Н.ОБИХОД также утверждает, что Ю.ТИМОШЕНКО не получала судебного оправдания в Украине. "Все видели Ю.ТИМОШЕНКО, потрясающую в 2005 году бумагами якобы из Верховного суда. А кто в то время видел собственными глазами это решение? Ведь сама Ю.ТИМОШЕНКО и ее представители оперировали только ссылками на него или же разрозненными цитатами", - заявил он. По словам экс-заместителя генпрокурора, решение суда по Ю.ТИМОШЕНКО является нереабилитирующим.

Напомним, в 2005 году в то время генеральный прокурор Святослав ПИСКУН закрыл уголовные дела против Ю.ТИМОШЕНКО. Ее адвокат - народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО заявлял, что существует решение Верховного суда от 11 ноября 2005 года о закрытии дел против Ю.ТИМОШЕНКО и других лиц.

Вместе с тем, в октябре этого года Генеральная прокуратура Украины сообщила, что Верховный суд в 2005 году не поставил "точку" в уголовных делах против Ю.ТИМОШЕНКО как руководителя корпорации "Единые энергетические системы Украины". "Согласно постановлениям Верховного суда Украины от 11 ноября 2005 г. предметом рассмотрения были лишь судебные решения относительно обжалования постановлений о возбуждении уголовных дел относительно Ю.ТИМОШЕНКО и других. В данных постановлениях суд не предоставлял оценку основаниям закрытия Генеральной прокуратурой уголовных дел, не анализировал мотивы этих решений. То есть судом не принималось решение по существу уголовных дел", - отмечали в Генпрокуратуре.