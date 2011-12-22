Облсовет избавился от конфликтного депутата

21 декабря сессия Луганского областного совета поддержала решение о досрочном прекращении полномочий депутата Владислава КРИВОБОКОВА, члена депутатской группы КПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, против этого решения проголосовал только один депутат, четверо – воздержались.

Накануне сессии В.КРИВОБОКОВЫМ было подано заявление о сложении депутатских полномочий. На сессии председатель облсовета Валерий ГОЛЕНКО доложил депутатам, что заявление В.КРИВОБОКОВА было рассмотрено накануне президиумом областного совета, после чего было принято решение о включении этого вопроса в повестку дня сессии.

В.ГОЛЕНКО также сообщил, что В.КРИВОБОКОВ на заседании президиума не присутствовал, но дал пояснения по телефону.

Со слов В.ГОЛЕНКО, заявление В.КРИВОБОКОВЫМ было подано в связи с решением суда по иску «Лугансктепловоз» к нему и к газете «ХХІ век» из-за статьи «Возродим завод – возродим город?», в которой, по словам В.КРИВОБОКОВА, являющего автором статьи, были изложены его оценочные суждения, мнение, убеждения, критическая оценка определенных фактов и недостатков, касающихся деятельности отдельных лиц предприятия, а не деятельности ОАО «ХК «Лугансктепловоз» в целом. Суд принял решение взыскать с соответчиков – газеты и В.КРИВОБОКОВА - 500 тыс. грн. в качестве компенсации истцу, по 250 тыс. с каждого. В.ГОЛЕНКО сообщил, что В.КРИВОБОКОВ возмущен решением суда.

Сессия приняла решение несмотря на то, что В.КРИВОБОКОВ на заседании отсутствовал.

В комментарии корреспонденту УНИАН член депутатской группы КПУ областного совета Максим ЧАЛПЕНКО сообщил, что до начала сессии вопрос отставки В.КРИВОБОКОВА был ими рассмотрен и его заявление о сложении полномочий было поддержано. Мотивы решения В.КРИВОБОКОВА коммунисты не разглашают. В тоже время депутаты-регионалы заявляют, что истинная причина – это конфликт между В.КРИВОБОКОВЫМ и лидером луганских коммунистов, народным депутатом Спиридоном КИЛИНКАРОВЫМ.

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Как ранее сообщалось, 17 ноября В.КРИВОБОКОВ заявил, что готов покончить с собой любым способом, если Украина вступит в Европейский Союз. В заявлении депутат, цитируя кодекс самурая, предлагает пари политикам, которые являются сторонниками евроинтеграции. В нем депутат также отмечает, что находится в здравом уме и трезвом рассудке.

5 декабря в Луганске была прекращена трансляция заказанного В.КРИВОБОКОВЫМ ролика, рекламирующего Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). В этом ролике несколько пар рук сначала разрушают пазлы в виде карты Украины, России, Беларуси и Казахстана, а затем его собирают под логотипом ЕврАзЭС.

24 ноября народный депутат Украины, председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам рекламы Елена КОНДРАТЮК выразила обеспокоенность по поводу бездеятельности власти в Луганске и на государственном уровне по поводу трансляции на региональных телеканалах Луганска рекламного ролика ЕврАзЭС.

Как отмечает депутат, в рекламном ролике присутствует государственный символ Украины - Государственный флаг, а также государственные символы других государств, что является нарушением требований статьи 8 Закона Украины «О рекламе».