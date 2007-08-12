Витренко готовится раскрыть объятия Януковичу и Симоненко

Если в Верховную Раду шестого созыва попадут прогрессивные социалисты, то они приобщатся к коалиции с регионалами и коммунистами.

Об этом в интервью “5-у каналу” сказала лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия ВИТРЕНКО.

Она допустила: “С Партией регионов, с коммунистами – возможно тогда, если у них в программе будут положения, которые отвечают нашим, и они настроены будут их выполнять. Я допускаю такое”, - в частности сказала лидер ПСПУ.

Относительно Социалистической партии, которая сейчас входит к коалиции, то она, по мнению Н.ВИТРЕНКО, в новую Верховную Раду не попадет.

Как сообщал УНИАН, 3 августа XX съезд ПСПУ прими решение о самостоятельном участии партии в досрочных выборах 30 сентября.

Съезд также принял предвыборную программу партии "Национальное богатство - на благо народа, а не в кармане олигархов!", "Межгосударственный союз Україна-Білорусь-Росія", не “допустить НАТОВСКОЙ оккупации".

Также съезд утвердил список с 450 кандидатов в народные депутаты, в котором, как отмечается в сообщении пресс-службы ПСПУ, «нет ни одного олигарха».

В первую пятерку избирательного списка вошли: лидер ПСПУ Наталия ВИТРЕНКО, ее заместитель Владимир МАРЧЕНКО, Павел БАУЛИН, Людмила КОЙОТКИНА и Валерий ИВАНОВ.