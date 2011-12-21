Томенко считает пресс-конференцию Януковича насмешкой над народом

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает сегодняшнюю итоговую пресс-конференцию Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «насмешкой над украинским обществом».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

«Сегодняшняя так называемая итоговая конференция Президента – это либо пример тотального непрофессионализма команды Виктора ЯНУКОВИЧА, либо просто насмешка над украинским обществом и, собственно, и над Президентом», - сказал вице-спикер.

«Как можно 21 декабря проводить итоговую пресс-конференцию Президента и подводить итоги года, когда в этом году не решены главные социально-экономические вопросы, которые тревожат весь народ», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер напомнил, что сегодня правительство в очередной раз перенесло рассмотрение проекта государственного бюджета на 2012 год. «Так вот, ни члены правительства, ни депутаты, ни тем более украинские граждане не представляют, какие стандарты жизни от нынешней власти ожидать в 2012 году», - отметил он.

Кроме того, вице-спикер напомнил, что не завершены переговоры с Российской Федерацией, и до сих пор не известно, чем они завершатся: «или сдачей газотранспортной системы Украины, или еще какой-то инъекцией на льготных условиях крупного российского бизнеса в экономику Украины».

«Сегодня фактически провалены переговоры с Европейским Союзом, которые отсрочены на неопределенное время», - также добавил он.

При таких обстоятельствах, по убеждению Н.ТОМЕНКО, учитывая, что 25 февраля исполнится два года, как В.ЯНУКОВИЧ при власти, Президенту стоит уже не зачитывать написанные тексты о заложенных условиях для улучшения жизни, а пора бы уже его реально улучшать.

Также, по словам Н.ТОМЕНКО, уже как издевательство звучат заявления В.ЯНУКОВИЧА о неудовлетворении деятельностью правительства в целом и отдельными чиновниками в частности, которые он подтверждает, как минимум, третьим предупреждением о том, что он будет жестко подходить к тем чиновникам, которые не выполняют его указания.

«Так вот, фактически Президента поставили в условия, когда этот поспешный теоретический итог может завершиться абсолютно другими практическими итогами года, когда, наконец, мы увидим бюджет на следующий год и завершатся переговоры между Украиной и Россией», - отметил Н.ТОМЕНКО.