Ющенко наградил Карпачёву «За заслуги»

Указ - на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом “за значительный личный вклад в защиту конституционных прав и свобод граждан, многолетнюю плодотворную законотворческую и общественно-политическую деятельность” наградил орденом «За заслуги» III степени Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нину КАРПАЧЁВУ. Текст указа размещен на официальном сайте главы государства. Справка УНИАН. Н.КАРПАЧЁВА родилась 12 августа 1957 года в г. Чадыр-Лунга, Молдова.

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