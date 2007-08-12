Пикет БЮТ под Центризбиркомом (7 фото)

Несколько сотен человек под флагами Блока Юлии Тимошенко собрались перед зданием Центральной избирательной комиссии, протестуя против отказа ЦИК регистрировать избирательный список БЮТ.

Накануне ЦИК Украины не смог принять в установленный законом трехдневный срок решения о регистрации кандидатов в депутаты Верховной Рады, включенных в избирательный список БЮТ. Поводом для такого решения стало то, что в списке не указано место проживания кандидатов.

Участники пикета говорят, что настроены решительно и собираются стоять под стенами здания комиссии, пока список не будет зарегистрирован.

Фото Александра Синицы / УНИАН