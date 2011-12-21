Янукович созывает пресс-конференцию

Сегодня, 21 декабря, в 11.00 состоится итоговая пресс-конференция Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА (Национальный центр делового и культурного сотрудничества «Украинский дом», ул. Крещатик, 2).

Как сообщает пресс-служба главы государства, представители СМИ приглашаются в «Украинский дом с 9.00 до 10.45.

Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире Национальной телекомпанией Украины. Сигнал трансляции будет распространен НТКУ по сети «Укртелеком».