Янукович созывает пресс-конференцию
09:18, 21 декабря 2011Политика
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Журналистов приглашают в Украинский дом
Сегодня, 21 декабря, в 11.00 состоится итоговая пресс-конференция Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА (Национальный центр делового и культурного сотрудничества «Украинский дом», ул. Крещатик, 2).
Как сообщает пресс-служба главы государства, представители СМИ приглашаются в «Украинский дом с 9.00 до 10.45.
Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире Национальной телекомпанией Украины. Сигнал трансляции будет распространен НТКУ по сети «Укртелеком».
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