Тимошенко написала открытое письмо лидерам оппозиционных партий

Лидер партии «Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО призывает лидеров оппозиционных партий объединиться.

Об этом говорится в ее открытом письме, текст которого обнародован на сайте партии «Батьківщина".

Обращаюсь ко всем лидерам оппозиционных партий с поклонной просьбой в этой тяжелой ситуации, когда Украина продается с молотка вместе с землей, стратегической собственностью и с европейской перспективой, когда свобода украинцев уничтожается ежеминутно, когда наша выстраданная бесценная независимость уже почти преданная - наконец по-настоящему, а не в лозунгах, объединиться и дать на парламентских выборах в 2012 году настоящий бой правящей мафии", - говорится в письме.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что действительно реальным может быть лишь объединение в единый партийный список на основе нейтральной партии и в единый список кандидатов в мажоритарных округах. Она считает, что только в этом случае для всех оппозиционных партий появится шанс предотвратить оппозиционное взаимоуничтожение и с большим преимуществом выиграть справедливый бой «Украина против мафии».

"Верю, что оппозиционные силы могут найти такой консенсус без пустяковой борьбы за пропорции и привилегии в списках и хоть один раз продемонстрировать любовь к Украине, а не к себе. Общий список такой команды надо было бы обнародовать предварительно для общественного обсуждения и пригласить возглавить этот список высоконравственного и патриотического человека уровня Лины КОСТЕНКО. Прошу «Комитет сопротивления диктатуре» рассмотреть мое публичное предложение вместе со всеми оппозиционными партиями и принять его ради Украины. Верю, что настоящая ответственность за будущее Украины значительно ценнее собственных амбиций политиков", - подчеркнула в письме Ю. ТИМОШЕНКО.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Находясь в тюремной камере и будучи прикованной к постели, имею возможность наблюдать за всеми спецоперациями, которые проводит окружение Януковича против нашей политической команды руками свободных или несвободных исполнителей.

Остановиться хочу на последний циничной провокации о том, что партия "Батьківщина" изменила лидеру, начала работать на конъюнктурные интересы отдельных руководителей партии и что мои заявления, письма и сообщения скрываются или игнорируются. Сейчас массово стала распространяться дезинформация о якобы расколе между мной и партией, которую я возглавляю. Еще раз повторяю, что все это является сознательной провокацией окружения Януковича, и хочу сообщить следующее:

Во-первых: я и партия "Батьківщина" - единое целое, со всеми нашими ошибками, победами, разочарованиями и успехами. И в то же время - с глубоким общим и искренним убеждением, что Украина в ближайшее время станет сильной, демократической, успешной европейской страной. Конечно, после того, как оккупанты будут отстранены от власти, которую они грубо узурпировали. Именно для этого мы много лет вместе работаем.

Сейчас хорошая возможность выразить благодарность и поддержку всем моим однопартийцам и депутатам нашей фракции. Спасибо вам за борьбу! Борьбу за справедливость, за Украину, за права людей и за мою жизнь. Держитесь!

Во-вторых: хочу высказаться по ситуации с законом о выборах в Верховную Раду Украины. Я глубоко убеждена, что единственный оптимальный вариант избирательной системы для Украины - это пропорциональная, с открытыми партийными списками, с проходным барьером 2%. Именно такая система выборов применяется другими демократическими странами. Избирательный закон, который подписан, а перед тем разработан Януковичем для проведения выборов в Верховную Раду Украины в 2012 году - позорный, унизительный для Европейской Украины. Но наша политическая команда все же решила минимизировать возможности для фальсификаций, насколько возможно улучшить этот хлам. Это категорически не консенсус с партией власти. Это попытка минимизации очевидно негативных последствий.

Технически я не имела возможности своевременно проконсультироваться на эту тему с фракцией, но я понимаю их позицию, потому что на выборах в Верховную Раду Украины в 2012 году нам надо убирать от власти эту совместную общенациональную беду, и минимизация фальсификаций, которой добилась оппозиция, может иметь решающее значение.

Да, моя команда из-за этого голосования, понесла определенную потерю репутации, но не все надо делать ради рейтингов. Они думали в эту минуту не о рейтингах, а о предотвращении беды на выборах, думали о будущей жизни каждого украинца.

Всем понятно, что закон о выборах в Верховную Раду Украины был бы принят по смешанной системе и с таким несправедливым проходным барьером и без оппозиции, но в значительно более позорным виде, со значительно большими, вернее абсолютными, возможностями для фальсификаций. А убивать надежду всей нации на освобождение в 2012 году от оккупации не имеем морального права.

В-третьих: обращаюсь ко всем лидерам оппозиционных партий с просьбой в этой сложной ситуации, когда Украина продается с молотка вместе с землей, стратегической собственностью и с европейской перспективой, когда свобода украинцев уничтожается ежеминутно, когда наша выстраданная бесценная независимость уже почти предана - наконец по-настоящему, а не в лозунгах, объединиться и дать на парламентских выборах в 2012 году настоящий бой правящей мафии.

Считаю, что действительно реальным может быть только объединение в единый партийный список на основе нейтральной партии и в единый список по выдвижению кандидатов в мажоритарных округах. Только в этом случае для всех оппозиционных партий появится шанс предотвратить оппозиционную борьбу и с большим преимуществом выиграть справедливый бой "Украина против мафии". Верю, что оппозиционные силы могут найти такой консенсус без мелочной борьбы за пропорции и привилегии в списках и хоть раз продемонстрировать любовь к Украине, а не к себе.

Общий список такой команды нужно было бы обнародовать заранее для общественного обсуждения и пригласить возглавить этот список высоконравственного и патриотического человека уровня Лины Костенко. Прошу "Комитет сопротивления диктатуре" рассмотреть мое публичное предложение вместе со всеми оппозиционными партиями и принять его ради Украины. Верю, что настоящая ответственность за будущее Украины значительно ценнее собственные амбиции политиков.

Слава Украине!

Юлия Тимошенко