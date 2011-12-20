Литвин сомневается, что Янукович кого-то уволит

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сомневается, что в Кабинете министров завтра состоятся какие-то кадровые изменения.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение спикер высказал сегодня журналистам, отвечая на вопрос, будут ли кадровые изменения в Кабмине.

«Я думаю, вряд ли, во всяком случае, это мое рассуждение», - сказал В.ЛИТВИН.

По мнению спикера, пятница станет для Верховной Рады очень тяжелым днем, и не только с учетом принятия государственного бюджета на 2012 год.

«Я думаю, нужно сначала с этим вопросом всем разобраться», - добавил В.ЛИТВИН, заметив, что в этом случае пока кадровые изменения в правительстве неуместны.

В.ЛИТВИН также выразил сомнение и относительно того, что в ближайшее время может состояться отставка всего Кабинета министров. Он напомнил, что для рассмотрения вопроса о выражении правительству недоверия необходимо собрать подписи 150 народных депутатов.

«Поэтому все, что сейчас делается у нас - это лишь сотрясание воздуха», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что на расширенном заседании правительства в конце декабря будут сделаны определенные кадровые решения.