Кличко: исполнились наши худшие прогнозы

Завершение переговоров о Соглашении свидетельствует о признании евроинтеграционных перспектив Украины. Однако эти перспективы остаются под угрозой из-за дальнейшего свертывания демократии в стране.

Об этом заявил лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО во время встречи с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ и председателем Европейского Совета Германом ван РОМПЕЕМ 19 декабря, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«К сожалению, исполнились наши худшие прогнозы – саммит Украина-ЕС не закончился парафированием Соглашения об ассоциации. Но сегодня понятно, что завершение переговоров о Соглашении является сигналом для Европейского Союза, который поддерживает наше движение в направлении евроинтеграции. Но дальше процесс не пойдет, пока в Украине будут усиливаться проблемы с демократией», – отметил В.КЛИЧКО.

По словам политика, представители Евросоюза снова выразили обеспокоенность свертываниям демократии в Украине – нарушением прав и свобод граждан, запрещением свободных собраний, давлением на оппозицию, политически мотивированными судебными процессами. «Безусловно, мы можем рассчитывать на поддержку со стороны ЕС, но должны понимать, что только мы сами должны навести порядок в стране», – сказал лидер «УДАРа».

По убеждению В.КЛИЧКО, важно, чтобы в следующем году в Украине прошли честные и прозрачные выборы в парламент. «Это будет экзамен для всего украинского общества, а также для украинской власти. Мы готовы к диалогу и совместной работе с демократическими оппозиционными силами. Наша четкая позиция – лидеры оппозиции, находящиеся сейчас за решеткой, должны принимать участие в выборах. Мы рассчитываем, что, как и всегда, Европейский Союз будет осуществлять мониторинг подготовки и проведения выборов», – отметил В.КЛИЧКО.

Напомним, о том, что выборы в Верховную Раду станут «лакмусовой бумажкой» для сближения Украины и Евросоюза, заявил 19 декабря в Киеве председатель Европейского Совета Г.РОМПЕЙ.