Клюев прогнозирует, что Соглашение парафируют в течение месяца-полутора

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ прогнозирует, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом будет парафировано в течение месяца-полутора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

В частности, отвечая на вопрос, определена ли дата парафирования соглашения, А.КЛЮЕВ сказал: «Это состоится в течение месяца-полутора».

По его словам, соглашение с украинской стороны будет парафировать заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о Соглашении об ассоциации, которое будет включать зону свободной торговли, в 2007 году.

Сегодня, 19 декабря, на саммите Украина-ЕС было заявлено о завершении переговоров по заключению Соглашения между Украиной и ЕС об ассоциации.