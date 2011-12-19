Клюев прогнозирует, что Соглашение парафируют в течение месяца-полутора
С нашей стороны - заместитель министра...
Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ прогнозирует, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом будет парафировано в течение месяца-полутора.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.
В частности, отвечая на вопрос, определена ли дата парафирования соглашения, А.КЛЮЕВ сказал: «Это состоится в течение месяца-полутора».
По его словам, соглашение с украинской стороны будет парафировать заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН.
Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о Соглашении об ассоциации, которое будет включать зону свободной торговли, в 2007 году.
Сегодня, 19 декабря, на саммите Украина-ЕС было заявлено о завершении переговоров по заключению Соглашения между Украиной и ЕС об ассоциации.