В США подсчитывают итоги Иракской войны

В связи с завершением вывода американских войск из Ирака некоторые ведомства США подводят первоначальные итоги по статистическим данным за период военной компании, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

По данным Пентагона, в ходе боевых действия безвозвратные потери составили 4487 человек. Кроме того, были убиты 2097 американских гражданских служащих. Боевые и небоевые санитарные потери США составили 31 тыс. 921 и 40 тыс. 350 человек соответственно.

В ходе компании погибли 174 журналиста, освещавших конфликт.

По данным американской некоммерческой организации National Priorities Project, война обошлась национальному бюджету в более чем 805 млрд долл.

Наибольшая концентрация войск в стране приходилась на октябрь 2007 года: 170 тыс. американских солдат из 182 тысяч всего международного контингента на тот момент. Так или иначе в составе международной коалиции принимали участие 40 стран. По количеству направленных военнослужащих после США идут Великобритания, Южная Корея, Италия, Польша и Грузия.

В настоящий момент добыча нефти в стране практически вышла на довоенный уровень 2,37 млн барр./сутки против 2,58 млн барр./сутки о времена Саддама Хусейна.