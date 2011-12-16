Евгению Тимошенко в Брюсселе принял еврокомиссар

15 декабря дочку лидера партии «Батькивщина», экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Евгению ТИМОШЕНКО принял комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, Е.ТИМОШЕНКО и еврокомиссар говорили о политически мотивированном процессе против ее матери, необъективном рассмотрения апелляции и критическом состоянии ее здоровья.

Как сообщалось, 14-15 декабря Е.ТИМОШЕНКО находится в Брюсселе (Бельгия) по приглашению президента Комитета регионов ЕС Мерседес БРЕССО для участия в пленарном заседании Комитета регионов ЕС и встречах с европейскими политиками.