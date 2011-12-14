Милиция заблокировала входы в суд, где рассматривают жалобу Тимошенко

Сторонники экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО продолжают пикетировать Апелляционный суд Киева, где рассматривается жалоба экс-премьера на приговор суда первой инстанции по газовому делу.

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент около 300 сторонников лидера партии «Батькивщина» стоят у входа в здание Апелляционного суда на Соломенской площади. Они держат партийные флаги, также скандируют «Юли - свободу».

Перед людьми, как и вчера, выступают народные депутаты и представители партии «Родина», а также еще ряды политических оппозиционных сил.

На площади перед судом присутствует много работников милиции. Как и вчера, бойцы милицейских подразделений плотным кордоном заблокировали входы в суд. При этом как работников суда, так и журналистов пропускают при условии предъявления служебного удостоверения через боковой вход.

Справка УНИАН. 11 октября Печерский районный суд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

13 декабря Апелляционный суд Киева начал рассмотрение по существу жалобы Ю.ТИМОШЕНКО на этот приговор.

Заседание суда сегодня, как и вчера, проходит в отсутствие Ю.ТИМОШЕНКО из-за плохого состояния ее здоровья.