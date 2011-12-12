Обращение журналистов к Януковичу с Банковой перенаправили Пшонке

Обращение журналистов к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованиями расследовать факты нарушения их прав, препятствования профессиональной деятельности и преступлений, совершенных против представителей СМИ во время их работы, передано в Генеральную прокуратуру.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом сообщил руководитель Главного управления обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента Денис ИВАНЕСКО сегодня на заседании Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов.

Он напомнил, что речь идет об обращении, которое представители СМИ передали главе государства 23 ноября, в Международный день борьбы с безнаказанностью. «Оно было зарегистрировано в Администрации Президента, мы его проанализировали и передали по принадлежности в Генеральную прокуратуру с просьбой предоставить информацию о результатах расследования этих преступлений, а также информировать Администрацию Президента и Межведомственную рабочую группу по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов», – сказал Д.ИВАНЕСКО. Он добавил, что среди изложенных в обращении фактов есть как давно известные, так и новые. «Думаю, что после анализа Генеральной прокуратуры мы получим подробную информацию по каждому из них», – заметил руководитель Главного управления.

«Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заинтересован в утверждении свободы слова, а это невозможно без того, чтобы в Украине соблюдались права журналистов, объективно и в полной мере расследовались преступления против журналистов и факты препятствования журналистской деятельности», – отметил Д.ИВАНЕСКО.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября возле Администрации Президента представители одиннадцати журналистских организаций передали В.ЯНУКОВИЧУ петицию с требованием расследовать преступления против своих коллег.

В акции приняли участие представители движения «Стоп цензуре!», Национального союза журналистов, Международной федерации журналистов, организации «Репортеры без границ» и других.

«Мы объединились для того, чтобы осуществить общую атаку не безнаказанность. Мы хотим сегодня не просто подать бумажную петицию к власти и здесь перечисляем случаи (избежания ответственности за совершенные преступления против журналистов – УНИАН). Мы хотим, чтобы это было действие», - заявила представитель «Репортеров без границ в Украине» Оксана РОМАНЮК.

Она отметила, что петиция журналистов является информационным запросом, в котором власть просят ответить, как проводятся расследования случаев нападений на журналистов и наказаны ли виновные.