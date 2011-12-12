Кириленко не пустили к Луценко

Судья Печерского районного суда Киева Сергей ВОВК в письменном виде отказал народному депутату, лидеру партии «За Украину!» Вячеславу КИРИЛЕНКО в свидании с экс-министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО, который находится в Лукьяновском СИЗО.

Об этом говорится в письме судьи С.ВОВКА, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «За Украину!».

«Это в очередной раз свидетельствует, что дело ЛУЦЕНКО никакого отношения к правосудию не имеет, - отметил В.КИРИЛЕНКО. - Все, что происходит вокруг ЛУЦЕНКО, является исключительно политическим преследованием».

По словам В.КИРИЛЕНКО, те, кто должен творить правосудие, превратились в «марионеток власти, которая их руками пытается задушить оппозицию в стране».

«Однако народные протесты, которые с каждым днем набирают силу, свидетельствуют, что не за горами то время, когда преследования инакомыслящих будут прекращены», - убежден политик.

Как сообщалось, 1 ноября В.КИРИЛЕНКО призывал «Amnesty International» объявить Акции срочной помощи (Urgent Action) для прекращения нарушения прав Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО с декабря прошлого года содержится в Лукьяновском СИЗО. За время ареста он перенес продолжительную голодовку, объявленную им в знак протеста после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО ухудшилось.