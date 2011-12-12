Фирташ говорит, что не является владельцем «Таврии»
Помогает "на добровольных началах"
Украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ оказывает поддержку футбольному клубу «Таврия» (Симферополь) на протяжении шести лет, но не является его собственником.
Об этом говорится в комментарии пресс-службы Д.ФИРТАША, переданном УНИАН.
Как отмечается в сообщении, в 2005 году бывший премьер-министр Автономной Республики Крым Сергей КУНИЦЫН обратился к акционеру двух крупных крымских заводов Д.ФИРТАШУ с просьбой поддержать команду «Таврия», которая находилась в тяжелом положении. Благодаря поддержке Д.ФИРТАША, команда вышла из кризисной ситуации. Также бизнесмен оказал помощь в восстановлении тренировочной базы.
Д.ФИРТАШ заявил: «Я являюсь акционером двух крупных предприятий на Севере Крыма. И я вижу, насколько важна футбольная команда «Таврия» для крымчан разных поколений. Они гордятся клубом, который стал первым чемпионом Украины по футболу в 1992 году и завоевал Кубок страны в 2010 году».
«Футбол – это спорт, который объединяет людей, поднимает их дух, дает позитивные эмоции и повод для гордости за свой город и свою страну, пропагандирует здоровый образ жизни. Я поддерживаю то, что важно для окружающих меня людей», - отметил бизнесмен.
*** По данным сайта football.ua, С.КУНИЦЫН в этом году несколько раз называл Д.ФИРТАША учредителем, владельцем и главным спонсором клуба, а в конце ноября сообщил о его планах приобрести и реконструировать симферопольский стадион "Локомотив".
ФК «Таврия» (ранее – Авангард) основан в 1958 году. В 1992 году команда стала первым чемпионом Украины по футболу, в 2010 году выиграла кубок страны, однако все остальные годы в регулярном чемпионате не поднималась выше 5 места. В нынешнем первенстве идет на 8 месте из 16 команд, а минувший чемпионат завершила на 7 месте.
ЧАО «ФК Таврия» в 2010 году сократило чистый доход на 2,1% – до 11,2 млн. грн, а его чистая прибыль снизилась втрое – до 0,74 млн. грн.
Согласно данным ГКЦБФР, крупнейшими акционерами общества на октябрь 2011 года были три физических лица, которым принадлежало соответственно 55,086%, 31,8786% и 10,8644%, и последние пять кварталов такое распределение капитала было неизменным.