Фирташ говорит, что не является владельцем «Таврии»

Украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ оказывает поддержку футбольному клубу «Таврия» (Симферополь) на протяжении шести лет, но не является его собственником.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Д.ФИРТАША, переданном УНИАН.

Как отмечается в сообщении, в 2005 году бывший премьер-министр Автономной Республики Крым Сергей КУНИЦЫН обратился к акционеру двух крупных крымских заводов Д.ФИРТАШУ с просьбой поддержать команду «Таврия», которая находилась в тяжелом положении. Благодаря поддержке Д.ФИРТАША, команда вышла из кризисной ситуации. Также бизнесмен оказал помощь в восстановлении тренировочной базы.

Д.ФИРТАШ заявил: «Я являюсь акционером двух крупных предприятий на Севере Крыма. И я вижу, насколько важна футбольная команда «Таврия» для крымчан разных поколений. Они гордятся клубом, который стал первым чемпионом Украины по футболу в 1992 году и завоевал Кубок страны в 2010 году».

«Футбол – это спорт, который объединяет людей, поднимает их дух, дает позитивные эмоции и повод для гордости за свой город и свою страну, пропагандирует здоровый образ жизни. Я поддерживаю то, что важно для окружающих меня людей», - отметил бизнесмен.

*** По данным сайта football.ua, С.КУНИЦЫН в этом году несколько раз называл Д.ФИРТАША учредителем, владельцем и главным спонсором клуба, а в конце ноября сообщил о его планах приобрести и реконструировать симферопольский стадион "Локомотив".

ФК «Таврия» (ранее – Авангард) основан в 1958 году. В 1992 году команда стала первым чемпионом Украины по футболу, в 2010 году выиграла кубок страны, однако все остальные годы в регулярном чемпионате не поднималась выше 5 места. В нынешнем первенстве идет на 8 месте из 16 команд, а минувший чемпионат завершила на 7 месте.

ЧАО «ФК Таврия» в 2010 году сократило чистый доход на 2,1% – до 11,2 млн. грн, а его чистая прибыль снизилась втрое – до 0,74 млн. грн.

Согласно данным ГКЦБФР, крупнейшими акционерами общества на октябрь 2011 года были три физических лица, которым принадлежало соответственно 55,086%, 31,8786% и 10,8644%, и последние пять кварталов такое распределение капитала было неизменным.