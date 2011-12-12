Свидетеля по делу Луценко доставят в суд принудительно

Печерский районный суд Киева, в производстве которого находится уголовное дело в отношении экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, принял решение о принудительной доставке в суд бывшего руководителя хозяйственного управления МВД Василия ШЕЛУДЬКО, который является свидетелем по делу и по неизвестным причинам не явился сегодня на судебное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение объявил председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК.

Он отметил, что поскольку допрос В.ШЕЛУДЬКО начался 24, 28 ноября и сегодня должен был быть продолжен, но о причинах неявки свидетель не уведомил суд, то с учетом этого суд «считает необходимым применить к свидетелю ШЕЛУДЬКО принудительный привод в суд на 10.45 13 декабря».

Исполнение решения суда возложено на МВД Украины, контроль за обеспечением судебного решения – на Генеральную прокуратуру Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ЛУЦЕНКО, комментируя неявку в зал судебного заседания свидетеля В.ШЕЛУДЬКО, заявил, что органы прокуратуры ищут разные методы, чтобы свидетели не появлялись в суд и не давали показания, поскольку «дело ЛУЦЕНКО разваливается».