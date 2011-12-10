Донецких чернобыльцев пытаются «выдавить» шантажом и штрафами

19:53, 10 декабря 2011
Политика
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Каждый день наведываются "гости"

В пятницу после 20.00 в палаточный городок к донецким чернобыльцам нагрянули государственные исполнители из Киевского райотдела исполнительной службы. Их охраняли 10 сотрудников милиции. Исполнители выписали штраф двум организациям, которые ранее получили запрет на проведение пикета: Донецкой городской организации "Союз Чернобыль Украины" и городской организации "Всеукраинского союза советских офицеров". За неисполнение решения суда каждая должна заплатить 680 гривен. Об этом сообщает Gazeta.ua

А сегодня утром жителей палаточного городка навестил начальник отдела областного управления УМВД по охране общественного порядка в сопровождении 15 работников милиции.

"Стали каждого записывать на видеокамеру, задавать провокационные вопросы. Пытались выдернуть по отдельности и на каждого изнуренного, ослабленного человека составить протокол об админнарушении. Грозили штрафом в 170 гривен. Рассчитывают, что человек подумает: "Моей новой пенсии хватит на 5-10 таких штрафов", испугается, плюнет на все и уйдет. Под любым предлогом, любой ценой хотят нас "выдавить" отсюда", - рассказал комендант палаточной городка Владимир Деркач.

В лагерь чернобыльцев, который по-прежнему разбит возле управления Донецкого пенсионного фонда, пребывают все новые протестующие. Вечером 9 декабря к акции присоединился предприниматель из Винницы и 5 чернобыльцев из Мариуполя. Несколькими днями раньше работники управления по борьбе с экономическими преступлениями начали искать среди участников акции фальшивых льготников.

6 декабря ликвидатора аварии на ЧАЭС Владимира Чайку, который живет в городе Ясиноватая, доставили "на беседу" в горотдел милиции Донецка. Предлагали заявить, что лидер протестующих Николай Гончаров незаконно получает пенсию. Кроме Чайки, по словам Гончарова, таким же образом давили еще на двоих ликвидаторов, которые находились в чернобыльской зоне вместе с ним.

"Понятно, что это заказ. Меня уже лишали статуса трижды, и каждый раз это было связано с участием в акциях протеста. Я в суде потом доказывал обратное. Сейчас создали спорную комиссию при Минтруда и соцзащиты. И я первый кандидат на лишение чернобыльского статуса, - прокоментировал Гончаров, руководитель организации "Чернобыль-Едність".

Акция протеста, сопровождаемая голодовкой, продолжается в Донецке с 14 ноября. Ее дважды запретил окружной административный суд. Но протестующие подали в Донецкий горсовет новую заявку - от других граждан и организаций, на проведение пикета в том же месте.

Участники акции круглосуточно охраняют свой лагерь, чтобы не допустить внезапный налет, который был 27 ноября. Таким образом надеются не допустить демонтажа палаток.

 

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