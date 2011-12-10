У Азарова пишут закон для нардепов, «живущих за чертой бедности»

Министерство социальной политики Украины разрабатывает законопроект, предусматривающий предоставление льгот народным депутатам, если доход на члена их семьи не будет превышать прожиточного минимума.

Об этом говорится в статье «Налог на богатство: ответственность и справедливость» вице-премьер-министра - министра социальной политики Сергея ТИГИПКО в газете «Зеркало недели» (№45).

«В ближайшее время Минсоцпо­литики внесет законопроект, который предусматривает, что льготы народным депутатам, депутатам местных советов, прокурорам, судьям, представителям силовых структур и другим категориям льготников будут предоставляться только в том случае, если доход на члена семьи этого человека не будет превышать прожиточного минимума», - говорится в статье.

С.ТИГИПКО не исключает, что такие инициативы неизбежно натолкнутся на жесткое сопротивление и критику бюрократического аппарата. «Но это сопротивление надо преодолевать. Если мы говорим о сокращении расходов и повышения налоговой нагрузки на богатых, то прежде всего надо начинать с себя», - считает вице-премьер-министр.