Сегодня марш защитников Киева

10 декабря в 12.30 начнется очередной марш защитников Киева от памятника Ярославу Мудрому (Золотые Ворота) и до обзорного балкона Мариинского парка.

Как сообщает общественное движение “Сохрани старый Киев”, основными требованиями участников и организаторов марша станут: не допустить поспешного принятия нового «Генерального плана г. Киева до 2025», который предусматривает застройку более 700 га зеленых зон; сделать невозможным проведение архитектурного конкурса на лучшую застройку Днепровских островов (экологи уверены, что под видом «концепции сохранения» планируется легализация строительных проектов на территории киевских островов).

Активисты напоминают, что в ближайшие недели в Киеве планируют утвердить новый генеральный план города, рассчитанный на период до 2025 года при том, что действующий генплан Киева рассчитан до 2020 года.

“Проект так называемого “Генплана-2025, разработанный по заказу ЧЕРНОВЕЦКОГО и ПОПОВА, является попыткой узаконить отвод земельных участков в парках, скверах и исторических ареалах, легализовать наворованное предыдущими поколениями коррупционеров и создать возможности для комфортного грабежа столицы в будущем”, - говорится в сообщении движения “Сохрани старый Киев”.