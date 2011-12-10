Наливайченко: Европе и Украине нужна сильная, процветающая Россия

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО выразил солидарность с россиянами, которые отстаивают свое право избирать власть на честных выборах, и призвал Европу активно добиваться защиты прав и свобод в России.

Об этом сообщает пресс-служба партии

«Выражаем солидарность с российскими гражданами, представителями оппозиционных политических сил, которые отстаивают свое неотъемлемое право избирать власть на честных выборах», - сказал политик во время участия в международной конференции «20 лет после распада СССР. Исторический контекст и стратегические перспективы» в Тбилиси.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО высказал требование к российской власти немедленно освободить Алексея НАВАЛЬНОГО и всех, кто незаконно задержан во время митингов в России. «Сегодня на стороне демократических сил России симпатия и поддержка всех людей, которые верят в демократические ценности и желают добра России как демократическому государству», - заявил председатель политсовета «Нашей Украины».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО призвал европейское демократическое сообщество активно добиваться защиты прав и свобод в России и в любом случае не оставить эту ситуацию вне поля зрения. «Российская демократия сегодня нуждается в мировой поддержке. Против монстра неоимпериализма, сталинизма и авторитаризма», - заявил политик.

Он отметил и тот факт, что Европа, пассивно наблюдая за антидемократическими процессами в России, стоит перед опасностью новой холодной войны. По его словам, российская власть хочет сохранить статус «великого государства», порочно понимая его как неоимперский и подавляющий права и свободы личности.

«Ее усилия направлены не на увеличение своей экономической мощи или создание интеллектуального продукта. Бывшая империя пытается получить реванш за счет нарушений прав человека и расширения зоны влияния. Ярким примером такой политики Москвы является и борьба с инакомыслием внутри своего государства, и война и оккупация территорий Грузии», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его убеждению, сейчас речь идет не о столкновении экономических интересов России и Европы, а о конфликте противоположных ценностных систем; не о локальной войне на Кавказе, а о попытке грубо сломать систему коллективной безопасности в Европе.

«Противопоставить этому мы можем нашу совместную работу над укреплением демократии и свободы на всем постсоветском пространстве», - считает политик.

«Европе и Украине необходима сильная и процветающая Россия, в которой действуют демократические правила и нет места для авторитаризма, реабилитации сталинизма и реваншизма, которые отравляют жизнь не только в самой России, но вредят ее соседям и зарятся на безопасность всей Европы», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Я уверен, что в формировании нашей совместной политики в отношении России должны преобладать демократические человеческие ценности. Мы вместе должны создать демократический союз свободных народов против реставрации империализма», - сказал он.