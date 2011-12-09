Карпачева заявляет, что состояние здоровья Тимошенко ухудшилось

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА заявляет, что состояние здоровья экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО ухудшилось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции.

«Могу сказать, что состояние здоровья ее ухудшилось, по крайней мере, визуально это понятно», - сказала Н.КАРПАЧЕВА.

По ее словам, во время встречи Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что на протяжении 3 недель получала обезболивающее в связи с проблемами позвоночника, но затем уколы делать прекратили. По словам Н.КАРПАЧЕВОЙ, руководитель медицинской части СИЗО сообщил ей о том, что они прекратили колоть Ю.ТИМОШЕНКО обезболивающие потому, что, по их наблюдениям, эти инъекции вызывают кровоподтеки на теле. «Но для того, чтобы сделать такие выводы, и руководитель медицинской части тоже согласился со мной, необходимо провести серьезное медикаментозное обследование, по крайней мере, взять кровь, необходимо заключение гематолога», - сказала омбудсман.

Она также сообщила, что во время ее посещения Ю.ТИМОШЕНКО 7 декабря фельдшер сделал экс-премьер-министру инъекцию обезболивающего, которое действует 24 часа.

Утром 8 декабря, по словам Н.КАРПАЧЕВОЙ, когда состоялось судебное заседание, Ю.ТИМОШЕНКО укололи еще одну инъекцию, чтобы снять боль.

«Я видела ее несколько раз в старой камере № 242, вижу сейчас в изоляторе медицинской части, по-видимому, есть основания, почему она переведена в медицинский изолятор, по-видимому, что состояние здоровья, по заключению врачей, не улучшилось. Это лежит уже просто на поверхности», - добавила она.

При этом Уполномоченный по правам человека опять подчеркнула, что считает грубым нарушением национального и европейского законодательства проведение выездного судебного заседания по делу Юлии ТИМОШЕНКО в СИЗО.

Н.КАРПАЧЕВА напомнила, что еще десять лет назад парламент Украины изъял часть пятую статьи 20 Уголовно-процессуального кодекса Украины, которая предусматривала так называемые выездные заседания. «Поэтому сегодня какое-либо выездное заседание, тем более в следственный изолятор, является грубым нарушением и национального законодательства, и пункта первого статьи 6 Европейской конвенции по правам человека», - сказала Н.КАРПАЧЕВА.

«Я отметила это во время встречи с судьей, который 7 числа завершил свое короткое заседание, зная о моем срочном приезде в следственный изолятор. Я предупредила, что это фактически создает в будущем по желанию госпожа ТИМОШЕНКО еще одно дело в Европейском суде по правам человека», - добавила Н.КАРПАЧЕВА.