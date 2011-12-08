Из палаточного городка чернобыльцев во Львове 5 женщин попали в больницу

Сегодня в больницы Львова госпитализированы пять участниц акции протеста чернобыльцев, которая проходит в палаточном городке возле Львовской областной государственной администрации.

Об этом сообщил УНИАН сопредседатель Всеукраинского движения „Вперед!” Руслан СЕКЕЛА.

Он отметил, что все госпитализированные - женщины, и они самостоятельно обратились за медицинской помощью в связи с ухудшением самочувствия.

„Четверо были госпитализированы с диагнозом «гипертонический криз», одной женщине диагностировали воспаление легких”, - сообщил Р.СЕКЕЛА.

По его словам, участники акции протеста не намерены прекращать ее и даже установили возле палаток навес от снега и дождя. Возле палаточного городка постоянно дежурит карета «скорой помощи».

По состоянию на сегодняшний день на площади возле Львовской ОГА находится четыре палатки, участники акции протеста одели на руки белые повязки с надписью: „Протестую”.

Как сообщал УНИАН, палаточный городок возле Львовской ОГА был установлен представителями Благотворительного фонда „Дети Чернобыля Львовщины” „Матери Чернобыля” и движения „Вперед!” 6 декабря.