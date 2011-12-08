В Лукьяновском СИЗО началось судебное заседание по делу Тимошенко

В камере Лукьяновского СИЗО началось выездное заседание Шевченковского райсуда Киева относительно избрания экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО меры пресечения по делу ЕЭСУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», по словам защитника экс-премьера Сергея ВЛАСЕНКО, сторона защиты просила перенести судебное заседание, но суд не предоставил ему такой возможности. «Мы просили перенести заседание хотя бы на обед, но судья Андрей ТРУБНИКОВ не принял во внимание все наши доводы», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

На территорию СИЗО не допустили ни народных депутатов, ни журналистов, поэтому они ожидают возле пропускного пункта.

Также возле Лукьяновского СИЗО собрались сторонники Ю.ТИМОШЕНКО, которые скандируют: «Юле – волю!».