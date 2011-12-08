Защитник Тимошенко заявляет про «полный беспредел» в ее камере

Защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО называет «беспределом» выездное судебное заседание по делу Юлии ТИМОШЕНКО в Лукьяновском СИЗО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам перед началом сегодняшнего выездного заседания Шевченковского райсуда Киева, которое, как и вчера, должно состояться в камере Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО.

По словам С.ВЛАСЕНКО, сложно прогнозировать, сколько будет длиться сегодняшнее заседение суда, поскольку происходит «полный беспредел».

Говоря о вчерашнем заседании, С.ВЛАСЕНКО отметил, что «все происходило стоя». «Судья забежал, стоя что-то сказал и выбежал», «это было не судебное заседание, это была дешевая оперетта», - подчеркнул адвокат.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря судья Шевченковского райсуда Киева Андрей ТРУБНИКОВ принял решение провести в Лукьяновском СИЗО выездное заседание по избранию Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения в деле ЕЭСУ.

Ожидается, что сегодня, 8 декабря, в 9.00 в Лукьяновском СИЗО продолжится выездное заседание суда по этому делу.