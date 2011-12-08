В БЮТе уже говорят, что Кириленко выполнял задание протестировать ПР

Заявление Ивана Кириленко о готовности БЮТа голосовать за непопулярные решения было тестом для Партии регионов.

Об этом заявил депутат от БЮТ Андрей Сенченко в эфире 5 канала.

Отвечая на вопрос, не связана ли смена главы фракции БЮТ в парламенте с высказываниями ранее занимавшего эту должность Ивана Кириленко о готовности сотрудничества с властью, он сказал: "Нет никакой причинно-следственной связи".

"Мы обсуждали вопрос о том, что нам важно было понять: есть ли хотя бы какие-то подвижки в мозгах на Банковой с точки зрения Тимошенко", - рассказал Сенченко.

"Нам очень важно было протестировать. Мы это не можем сделать напрямую, поэтому протестировали через фракцию Партии регионов: вот если их за губу дернуть и какая-то вибрация появляется, мы понимаем, что есть какая-то перспектива, хоть что-то у них в голове там шевельнулось в сторону здравого смысла", - уточнил депутат.

"Что мы увидели? Для них Тимошенко на воле страшнее, чем потеря денег, которые они уже у себя в кармане посчитали", - подытожил он.

Как известно, в среду стало известно, что Иван Кириленко подал в отставку с поста лидера фракции "БЮТ-Батькивщина".

Официально Кириленко объяснил свою отставку тем, что он хочет сосредоточиться на работе в избирательном округе, за которым он закреплен, накануне парламентской избирательной кампании.

Во вторник Иван Кириленко заявил, что фракция готова голосовать за непопулярные провластные решения в обмен на декриминализацию статьи Тимошенко.

Позже фракция "БЮТ-Батькивщина" заявила, что это его личное мнение.

Украинская правда