Литвин: впечатление, что борьба идет не за жизнь Тимошенко, а за места в списке

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что «вчерашнее блокирование работы парламента депутатами фракции «БЮТ-«Батьківщина» и их сегодняшний демарш свидетельствуют о начале борьбы за места в партийных списках».

Об этом В.ЛИТВИН сказал во время рабочей поездки в Житомир, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Председатель ВР объяснил, что вносил ряд собственных предложений, направленных на разблокирование работы Верховной Рады. «Прежде всего, я предлагал рассматривать проблему комплексно», - сказал он, пояснив, что требования фракции «БЮТ-«Батьківщина»» касаются декриминализации статьи Уголовного кодекса, и требуют принятия политических решений также со стороны других фракций. В.ЛИТВИН отметил, что он предлагал несколько вариантов достижения компромисса.

«У меня создалось впечатление, что борьба идет не о жизни ТИМОШЕНКО, а за места в списке», - сказал он, добавив, что «группа депутатов демонстрирует «военные действия» в этом направлении».

«Я хотел бы видеть искреннее переживание за здоровье Юлии ТИМОШЕНКО. Для решения этой проблемы уместно было бы провести специальное заседание Верховной Рады при участии специалистов Министерства здравоохранения, - заявил В.ЛИТВИН. - Такое заседание можно было бы провести и в закрытом режиме, хотя я не сторонник закрытых заседаний».