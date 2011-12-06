В госохране объяснили, зачем устроили журналистам «досмотр з пристрастием»

В Управлении государственной охраны объясняют, что повезли проверять донецких журналистов в аэропорт, потому что в области участились случаи угроз о терактах.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении пресс-центра УГО в ответ на распространенную информацию о том, что сегодня впервые за десять лет журналистов перед поездкой в Донецкую область для освещения приезда Президента Виктора ЯНУКОВИЧА на Енакиевский металлургический завод тщательным образом досмотрели в аэропорту Донецка.

"Проверка журналистов, аккредитованных для освещения мероприятий с участием Президента Украины – это один из элементов системных мер безопасности во время осуществления охранных мероприятий", - отметили в УГО.

«Учитывая, что специальное оборудование для досмотра есть лишь в аэропорту, сотрудники УГО Украины именно там осуществляли контроль на безопасность представителей СМИ, которые аккредитовались для освещения мероприятий с участием главы государства на Енакиевском металлургическом заводе», - говорится в сообщении.

В частности, пресс-центр УГО Украины отмечает, что уголовное дело, возбужденное по факту угрозы теракта в Донецке, еще не раскрыто, виновных ищут. В то же время, в сообщении не уточняется, о каком деле идет речь. В УГО отмечают, что в последнее время в Донецкой области увеличилось количество анонимных сообщений о минировании разных объектов и угроз совершения террористического акта. «Соответственно, правоохранительные органы государства, и в частности УГО Украины, предпринимают необходимые меры по обеспечению безопасности должностных лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана», - мотивируют свои действия в УГО Украины.