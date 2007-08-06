«Нафтогаз» призывает политиков воздержаться от провокаций

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» призывает заместителя секретаря СНБО Юрия ПРОДАНА не превращать газовое хозяйство государства в мишень для предвыборных спекуляций и не манипулировать украинско-российскими отношениями с целью покрытия неудач отдельной политической силы во время заключения существующих соглашений относительно поставки газа в Украину в январе 2006 года.

Об этом сказано в заявлении НАК "Нафтогаз Украины", переданном агентству УНИАН.

НАК «Нафтогаз Украины» обращает внимание, что согласно действующим договоренностям ставка на транзит российского природного газа территорией Украины закреплена на уровне 1,6 долл. за тыс. куб. м на 100 км и не может быть изменена до 2009 года.

"Это не может быть неизвестно господину ПРОДАНУ, который в январе 2006 года работал в должности заместителя министра топлива и энергетики. О таких условиях транзита российского газа договаривался его непосредственный руководитель - экс-министр топлива и энергетики Иван ПЛАЧКОВ, а подписал соглашения от имени «Нафтогаза Украины» его коллега, экс-руководитель компании Алексей ИВЧЕНКО. Это означает, что господин ПРОДАН на брифинге 6 августа 2007 года сознательно сделал заявление, которое не отвечает сути украинско-российских отношений в газовой сфере, и направлено на ухудшение позиций украинской стороны в ходе переговоров относительно условий снабжения газа в Украину на 2008 год", - отмечено в сообщении.

«Нафтогаз Украины» обеспокоен тем, что уже в самом начале предвыборной кампании отдельные государственные должностные лица отстаивают не государственническую позицию, а воплощают принцип «чем хуже, тем лучше». Компания считает, что за действующие условия поставок природного газа в Украину и транзита российского газа должна нести политическую ответственность именно та партия, представители которой поставили свои подписи под документом, а именно - НС «Наша Украина». Поэтому НАК «Нафтогаз Украины» расценивает критику Ю.ПРОДАНА как желание сознательно покрыть неудачи этой политической силы в решении газового вопроса в 2005 - начале 2006 года. Компания предупреждает, что необоснованное вмешательство политиков в сугубо коммерческие украинско-российские газовые отношения уже неоднократно наносило вред Украине и приводило к потере транзитных контрактов и повышению цены на природный газ.

Компания напоминает, что в 2001 году отказ от компромисса с «Транснефтью» привел к постройке россиянами обходного участка нефтепровода "Суходильна-Родионовка", в результате чего Украина потеряла 26 млн. тонн транзита нефти и более 300 млн. грн. годового дохода. Напряжение отношений с «Газпромом» привело к построению обходного газопровода «Сохрановка-Октябрьская». Потери Украины составили почти 10 млрд. куб. м транзитного газа или около 200 млн. грн. потерянного дохода ежегодно.

Необоснованные заявления и поступки украинских политиков привели к газовому кризису 2005 года - именно во время работы Ю.ПРОДАНА в руководящей должности в Минтопэнерго. Тогда Украина потеряла экономически выгодные договоренности с Российской Федерацией, которые должны были действовать до 2011 года, а цена природного газа выросла с 50 долл. за тыс. куб. м сначала до 95 долл. за тыс. куб. м, а впоследствии до 130 долл. за тыс. куб. м. Однако сегодня даже эта цена является наиболее приемлемым коммерческим предложением в регионе. Армения получает газ по цене 180 долл. за тыс. куб. м, Прибалтийские страны - по 200-210 долл. за тыс. куб. м, Польша - 240 долл. за тыс. куб. м, Словакия и Венгрия - 250 долл. за тыс. куб. м. Даже Молдова, которая является более отдаленной, чем Украина от поставщиков природного газа покупает топливо по 160 долл. за тыс. куб. м. В случае расторжения существующих договоренностей относительно поставок природного газа в Украину, цена топлива на границе может повыситься для отечественных потребителей почти вдвое.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге заместитель секретаря СНБО Юрий ПРОДАН заявил, что в Совете национальной безопасности и обороны Украины указывают на необходимость пересмотра цен на транзит в случае увеличения цены газа для Украины с 2008 года. «Я думаю, что возможно и нужно ставить вопрос о пересмотре цен на транзит газа на сегодняшний день, потому что если прозвучали заявления, что сегодня цена увеличивается на 10%, то все-таки вопрос изменения цены транзита также нужно ставить», - сказал Ю.ПРОДАН.