Врачи оказывают помощь судье, которая рассматривает апелляцию Тимошенко

Судье Елене СИТАЙЛО, которая рассматривает апелляцию на приговор Печерского районного суда Киева бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, оказывается медицинская помощь в помещении Апелляционного суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам советник Ю.ТИМОШЕНКО Михаил ЛИВИНСКИЙ со ссылкой на секретаря Е.СИТАЙЛО.

«Она (секретарь – УНИАН) сказала, что просто судья чувствует себя очень плохо, и ей вызвана «скорая помощь» для того, чтобы оказать неотложную медицинскую помощь», - сказал М.ЛИВИНСКИЙ.

Относительно того, чем вызвано плохое самочувствие судьи, М.ЛИВИНСКИЙ отметил: «Я вижу, что она по какой-то причине не может вести дальше заседания. Какая это причина? Ну, я думаю, что пройдет немного времени, и нам станет известно, что ей неприятно было вести это дело».

При этом М.ЛИВИНСКИЙ допустил, что судья Е.СИТАЙЛО не сможет закрыть сегодняшнее заседание, до окончания которого осталось немного времени (работа суда заканчивается в 18.00). «Судя по всему, судебное заседание не начнется и не продолжится сегодня. Процессуально, я думаю, что у нас может быть замена судьи. Это уже будет третья замена», - отметил М.ЛИВИНСКИЙ.

Следует отметить, что возле апелляционного суда дежурят две машины «скорой помощи».

Как сообщалось, судья Е.СИТАЙЛО объявила технический перерыв на 15 минут еще в 15.45.