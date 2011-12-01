Донецкие чернобыльцы: ночью ситуация была нервная

В Донецке сегодня ночью 25 чернобыльцев охраняли свой палаточный городок, опасаясь демонтажа в связи с решением Донецкого окружного административного суда о запрете на проведение акции протеста у здания областного управления Пенсионного фонда Украины.

Об этом УНИАН сообщил член инициативной группы чернобыльцев Николай ЯРЕМА.

«Ситуация вчера вечером, когда нам принесли повестку в суд, и ночью была нервная. Наши 25 товарищей охраняли палаточный городок, но пока все тихо», - сказал он.

Н.ЯРЕМА отметил, что пока государственные исполнители к ним не приходили.

Он также сообщил, что в новой палатке, которую чернобыльцы поставили после демонтажа старой 27 ноября, теперь будут общественные приемные народных депутатов Михаила ВОЛЫНЦА и Анатолия ГРИЦЕНКО, о чем в горисполком г. Донецка подана заявка.

«Сейчас в палатке продолжает голодовку 21 человек. В городок снова собираются люди», - заключил Н.ЯРЕМА.

Как сообщал УНИАН, чернобыльцы с 14 ноября пикетируют Управление ПФУ в Донецкой области, требуя выплаты им законных пенсий в полном объеме. 15 ноября участники акции объявили голодовку. Также чернобыльцы грозили самосожжениями, если силовые структуры применят к ним силу.

Ночью 24 ноября Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Донецкого горсовета о запрете акции протеста-голодовки возле здания областного управления Пенсионного фонда из-за угрозы теракта.

27 ноября сотрудники МЧС в сопровождении милиции демонтировали палатки согласно решению Донецкого окружного административного суда о запрете акции.

Во время демонтажа умер 70-летний шахтер-инвалид Геннадий Коноплев, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское, а также членом партии «Батьківщина».

29 ноября на месте демонтированной палатки чернобыльцы установили новую армейскую палатку с дощатым полом, рассчитанную на 60 человек.

Ночью 1 декабря Донецкий окружной административный суд вынес решение о запрете протестующим чернобыльцам проводить свою акцию голодовки в палаточном городке возле здания регионального Пенсионного фонда.