Костусева обязали рассмотреть документы по референдуму о его отставке

Сегодня Окружной административный суд Одесской области обязал городского председателя Одессы Алексея КОСТУСЕВА рассмотреть представленные партией «Фронт змін» документы о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума о досрочном прекращении полномочий мэра города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель фракции «Фронт змін» в Одесском горсовете Александр ОСТАПЕНКО.

Подача иск в суд была вызвана тем, уточнил он, что представителями этой политической силы в ноябре были переданы и зарегистрированы в горсовете документы для регистрации инициативной группы по проведению местного референдума, однако после истечения срока рассмотрения документов в Юридическом департаменте горсовета сообщили, что «документы к ним не дошли».

По словам А.ОСТАПЕНКО, им пытались даже объяснить, что документы попросту утеряны. Поэтому 28 ноября областная организация «Фронта змін» обратилась в Одесский окружной административный суд с требованием обязать мэра города отреагировать на обращение организации о проведении референдума по его отставке.

Он добавил, что в том случае, если А.КОСТУСЕВ не уйдет в отставку добровольно, «мы продолжим добиваться заявленной ранее цели и все-таки проведем инициированный референдум».

Как сообщал УНИАН, 15 октября мэр Одессы А.КОСТУСЕВ отказал в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума о досрочном прекращении полномочий городского головы. Причиной отказа, указывалось в документе, является то, что инициаторы референдума уведомили мэра о проведении общегородского собрания одесситов не за 10, а за 8 дней – 15 сентября.

11 ноября областная организация партии "Фронт змін" повторно обратилась к А.КОСТУСЕВУ с просьбой о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума о досрочном прекращении полномочий мэра города и разрешении сбора подписей за проведение референдума о его отставке.