Томенко: власть готовит непостижимый и засекреченный документ

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что бюджет 2012 года - это непостижимый и засекреченный документ власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, отвечая на вопрос журналистов в Полтаве относительно судьбы бюджета на следующий год, он сказал, что «бюджет 2012 года – это на сегодняшний день непостижимый и засекреченный документ власти, поскольку создается впечатление, что с ним работают всего несколько человек, которые, в зависимости от акций протеста или других обстоятельств, делают очередное заявление кому прибавят пенсию и зарплату, а у кого - отнимут».

Вице-спикер заметил, что остается непонятным место местных бюджетов и региональных программ в бюджете 2012 года.

«Очень тяжело сказать, когда он будет принят, потому что судьба украинского бюджета сегодня зависит от российской власти, поскольку мы ожидаем результатов переговоров о цене на газ», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Кроме того, по словам Н.ТОМЕНКО, создается впечатление, что бюджет будет принят по принципу: хотели как лучше, а вышло как всегда, то есть в 20-х числах декабря и спешно.

Н.ТОМЕНКО отметил, что оппозиция никоим образом не допущена к этому засекреченному процессу. Вместе с тем он сообщил, что обратился к правительству с просьбой хотя бы дофинансировать местные бюджеты Черкасс, Полтавы и других городов, которые не в состоянии сегодня выплатить даже заработную плату учителям и медикам за 2011 год.