Чернобыльцы требуют признать смерть Коноплева преднамеренным убийством
11:19, 29 ноября 2011Политика
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Возлагают ответственность на Кабмин
|Геннадий Коноплев
Как передает корреспондент УНИАН, об этом организаторы акции через громкоговорители заявили, выступая на митинге возле Дома правительства.
«Мы призываем Генеральную прокуратуру признать смерть Коноплева в Донецке преднамеренным убийством и возлагаем ответственность за это происшествие на Кабинет министров», - заявили участники митинга.
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