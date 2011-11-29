Чернобыльцы требуют признать смерть Коноплева преднамеренным убийством

Представители чернобыльских организаций, которые пикетируют Кабинет министров, протестуя против отмены им льгот, призывают Генеральную прокуратуру Украины признать смерть участника акции протеста в Донецке, 70-летнего Геннадия Коноплева преднамеренным убийством, которое совершила действующая власть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом организаторы акции через громкоговорители заявили, выступая на митинге возле Дома правительства.

«Мы призываем Генеральную прокуратуру признать смерть Коноплева в Донецке преднамеренным убийством и возлагаем ответственность за это происшествие на Кабинет министров», - заявили участники митинга.