Прокуратура, как в Украине, неприемлема в демократическом обществе

Комиссар Совета Европы по правам человека Томас ХАММАРБЕРГ заявляет, что в своем отчете о ситуации с соблюдением прав человека в Украине особое внимание уделит вопросу роли прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции сегодня в Киеве.

«В значительной степени в моем отчете я буду сосредоточиваться на роли, которую играет прокуратура. А именно - доминирующей роли прокуратуры в нынешней судебной системе, что было позаимствовано из советской системы», - сказал комиссар Совета Европы.

По мнению Т.ХАММАРБЕРГА, в Украине Генеральная прокуратура еще до сих пор имеет функцию общего надзора над судебной системой.

По его убеждению, этот механизм является устаревшим и неприемлемым в демократическом обществе.

По словам Т.ХАММАРБЕРГА, в Украине среди всех судебных приговоров на оправдательные приговоры приходится меньше 1%. В подавляющем большинстве других случаев приговор практически совпадает с тем, чего требует прокуратура, и это, убежден Т.ХАММАРБЕРГ, является очень тревожным сигналом.

Он также отметил, что важным принципом при осуществлении правосудия является защита независимости судейской власти. «Это включает в себя необходимость иметь очень мощную стену, которая бы разделяла политиков и судей», - сказал комиссар Совета Европы. Как отметил Т.ХАММАРБЕРГ, во время его встреч в Украине он слышал от многих людей, что сегодня судьи ощущают очень мощное давление со стороны политиков.

Он также сказал, что правоохранительные органы продолжают практику жестокого поведения с задержанными.

Т.ХАММАРБЕРГ сообщил, что его отчет будет обнародован в начале следующего года.