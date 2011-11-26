Министр иностранных дел Чехии поздравил Тимошенко

Министр иностранных дел Чехии Карел ШВАРЦЕНБЕРГ поздравил экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО с днем рождения и выразил солидарность с ней.

Соответствующее поздравление передал посол Чешской Республики в Украине Иван ПОЧУХ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина».

«Министр иностранных дел Чехии хочет от всего сердца поздравить Юлию ТИМОШЕНКО с днем рождения и заверить ее в его непреклонной солидарности», - говорится в письме.

По словам посла, К.ШВАРЦЕНБЕРГ «огорчен и обеспокоен состоянием здоровья Юлии ТИМОШЕНКО и отношением, которое демонстрирует власть в оказании ей адекватной медицинской помощи».

В поздравлении также отмечается, что в Европе не забыли о ситуации с лидером украинской оппозиции.