Во Львове назначен антифашистский форум

19:54, 26 ноября 2011
Политика
1681

Приглашены генконсулы, ветераны и коммунисты

2 декабря во Львове планируется Международный антифашистский форум с участием представителей коммунистических и ветеранских организаций стран СНГ.

Об этом сообщил УНИАН председатель Львовской областной организации Антифашистского комитета Украины Александр КАЛЕНЮК.

Он отметил, что основной целью форума, который будет проходить под лозунгом: «Нет – возрождению неофашизма», будет выработка стратегии противостояния и недопущения новейших неофашистов.

К участию в форуме приглашены генконсулы, которые имеют консульства во Львове, в частности, генеральный консул Российской Федерации, а также представители антифашистских сил, коммунистических партий, общественных и ветеранских организаций стран СНГ.

«28 октября, когда мы планировали проведение Антифашистского форума во Львове, власть нам не предоставила помещения для проведения мероприятия, тем самым сорвав его проведение с участием заграничных участников. В этот раз мы надеемся, что международный форум состоится и власть этому не будет препятствовать», - отметил А.КАЛЕНЮК.

Проведение форума запланировано в помещении театра Западного оперативного командования.

Пока не известна реакция представителей ВО «Свобода», которые во время анонсирования предыдущей даты форума заявляли, что не допустят его проведения во Львове.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter