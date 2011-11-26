Во Львове назначен антифашистский форум

2 декабря во Львове планируется Международный антифашистский форум с участием представителей коммунистических и ветеранских организаций стран СНГ.

Об этом сообщил УНИАН председатель Львовской областной организации Антифашистского комитета Украины Александр КАЛЕНЮК.

Он отметил, что основной целью форума, который будет проходить под лозунгом: «Нет – возрождению неофашизма», будет выработка стратегии противостояния и недопущения новейших неофашистов.

К участию в форуме приглашены генконсулы, которые имеют консульства во Львове, в частности, генеральный консул Российской Федерации, а также представители антифашистских сил, коммунистических партий, общественных и ветеранских организаций стран СНГ.

«28 октября, когда мы планировали проведение Антифашистского форума во Львове, власть нам не предоставила помещения для проведения мероприятия, тем самым сорвав его проведение с участием заграничных участников. В этот раз мы надеемся, что международный форум состоится и власть этому не будет препятствовать», - отметил А.КАЛЕНЮК.

Проведение форума запланировано в помещении театра Западного оперативного командования.

Пока не известна реакция представителей ВО «Свобода», которые во время анонсирования предыдущей даты форума заявляли, что не допустят его проведения во Львове.