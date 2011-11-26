Янукович: мы сумели перевернуть тяжелые страницы истории

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в церемонии открытия закладного камня под строительство Мемориала памяти жертв репрессий 1936-1941 годов.

Мемориал будет построен на территории Национально-исторического мемориального заповедника «Быковнянские могилы», сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Мемориал станет символом памяти о тех, кто претерпел тяжкие муки и несправедливость, отдал свою жизнь во имя нашего будущего», – сказал в своем выступлении В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что мемориал также станет «символом предостережения против повторения подобных трагедий на украинской земле».

Сегодня, заметил В.ЯНУКОВИЧ, в день чествования Украиной памяти жертв голодоморов, «мы вспоминаем и погибших жертв тоталитарного режима».

«Мы потеряли целый пласт ученых, деятелей, духовных лидеров, управленцев, инженеров... Но наш народ выстоял и возродился. Мы сумели перевернуть тяжелые страницы истории и нашли силы, чтобы идти дальше», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Народ достиг своей исконной цели – независимого и соборного государства», – подчеркнул он.

*** Возле поселка Быковня Киевской области находится самое большое в Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий, казненных в Киеве органами НКВД в 1930-40-х годах. По данным научных работников, в Быковне похоронены около 100-120 тысяч репрессированных. На сегодняшний день по обнаруженным документам установлены фамилии 14191 человека.

В 1995 году во исполнение распоряжения Президента от 11 августа 1994 года «О мероприятиях по чествованию памяти жертв политических репрессий, похороненных в поселке Быковня» был основан Мемориальный комплекс жертвам политических репрессий 1930-х годов.

Постановлением правительства от 22 мая 2001 года на его основе был создан Государственный историко-мемориальный заповедник «Быковнянске могилы».

В мае 2006 года указом Президента заповедник получил статус национального.