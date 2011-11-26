Кузьмин знает, почему Марта Борщ не помнит показаний об убийстве Щербаня
Но уверен, свидетель об этом говорил
Первый заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН считает вполне логичным, что американская сторона не помнит материалов по делу экс-главы правительства Украины Павла ЛАЗАРЕНКО относительно возможной причастности бывшего украинского премьера Юлии ТИМОШЕНКО к убийству депутата Евгения Щербаня.
Об этом Р.КУЗЬМИН сказал в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер» в пятницу вечером, комментируя соответствующее заявление бывшего заместителя генпрокурора США по округу Северная Калифорния Марты БОРЩ.
"Госпожа БОРЩ расследовала дело об отмывании преступно нажитых средств экс-премьером ЛАЗАРЕНКО. Марта БОРЩ не расследовала дело об убийстве народного депутата Щербаня. Поэтому, безусловно, она может этого нюанса допроса, который проводила лично, и не вспомнить", - сказал Р.КУЗЬМИН.
Он добавил, что задачей американской прокуратуры было доказать причастность П.ЛАЗАРЕНКО к отмыванию средств. "Но в ходе допроса, который проводила Марта БОРЩ, один из свидетелей сказал о том, что ему известно, что убийство депутата Щербаня было осуществлено по заказу премьер-министра ЛАЗАРЕНКО, и деньги за убийство депутата выплачивались из счетов предприятий, которые контролировались ЛАЗАРЕНКО и ТИМОШЕНКО ...Деньги, почти 3 миллиона долларов, на счета киллеров поступили от фирм, принадлежащих ЛАЗАРЕНКО и ТИМОШЕНКО", - заявил Р.КУЗЬМИН.
Он добавил, что фирма Somali Enterprises, которая перечислила средства за убийство Е.Щербаня, также перечисляла средства Ю.ТИМОШЕНКО за приобретение шуб, драгоценностей, автомобилей, оплату гостиниц, ресторанов и т. п.
"Это все доказано. Документально. И в этом нет никаких сомнений. Есть показания по этому поводу людей", - сказал Р.КУЗЬМИН.
По его словам, украинская сторона хочет получить помощь от американских прокуроров в этом вопросе. "Мы пытаемся на протяжении года допросить ЛАЗАРЕНКО, в том числе по данному вопросу. У нас есть очень много вопросов к гражданам США, которые так или иначе принимали участие в этих операциях. Переговоры мы на протяжении года ведем, но выехать и допросить в США этих людей у нас пока не выходит", - добавил Р.КУЗЬМИН.
Как сообщал УНИАН, комментируя 19 ноября заявления представителей Генпрокуратуры Украины, что американская сторона по делу П.ЛАЗАРЕНКО имеет материалы, которые якобы свидетельствуют о причастности Ю.ТИМОШЕНКО к убийству экс-председателя НБУ Вадима Гетьмана и депутата Е.Щербаня, М.БОРЩ сказала: "Я видела сообщение в прессе на эту тему. Я не могу вспомнить каких-то доказательств, кроме сообщений прессы, в которых были ссылки на показания свидетелей". "Если у Генеральной прокуратуры есть какие-то другие доказательства, то я с ними не знакома", - добавила она.