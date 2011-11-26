Кузьмин знает, почему Марта Борщ не помнит показаний об убийстве Щербаня

Первый заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН считает вполне логичным, что американская сторона не помнит материалов по делу экс-главы правительства Украины Павла ЛАЗАРЕНКО относительно возможной причастности бывшего украинского премьера Юлии ТИМОШЕНКО к убийству депутата Евгения Щербаня.

Об этом Р.КУЗЬМИН сказал в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер» в пятницу вечером, комментируя соответствующее заявление бывшего заместителя генпрокурора США по округу Северная Калифорния Марты БОРЩ.

"Госпожа БОРЩ расследовала дело об отмывании преступно нажитых средств экс-премьером ЛАЗАРЕНКО. Марта БОРЩ не расследовала дело об убийстве народного депутата Щербаня. Поэтому, безусловно, она может этого нюанса допроса, который проводила лично, и не вспомнить", - сказал Р.КУЗЬМИН.

Он добавил, что задачей американской прокуратуры было доказать причастность П.ЛАЗАРЕНКО к отмыванию средств. "Но в ходе допроса, который проводила Марта БОРЩ, один из свидетелей сказал о том, что ему известно, что убийство депутата Щербаня было осуществлено по заказу премьер-министра ЛАЗАРЕНКО, и деньги за убийство депутата выплачивались из счетов предприятий, которые контролировались ЛАЗАРЕНКО и ТИМОШЕНКО ...Деньги, почти 3 миллиона долларов, на счета киллеров поступили от фирм, принадлежащих ЛАЗАРЕНКО и ТИМОШЕНКО", - заявил Р.КУЗЬМИН.

Он добавил, что фирма Somali Enterprises, которая перечислила средства за убийство Е.Щербаня, также перечисляла средства Ю.ТИМОШЕНКО за приобретение шуб, драгоценностей, автомобилей, оплату гостиниц, ресторанов и т. п.

"Это все доказано. Документально. И в этом нет никаких сомнений. Есть показания по этому поводу людей", - сказал Р.КУЗЬМИН.

По его словам, украинская сторона хочет получить помощь от американских прокуроров в этом вопросе. "Мы пытаемся на протяжении года допросить ЛАЗАРЕНКО, в том числе по данному вопросу. У нас есть очень много вопросов к гражданам США, которые так или иначе принимали участие в этих операциях. Переговоры мы на протяжении года ведем, но выехать и допросить в США этих людей у нас пока не выходит", - добавил Р.КУЗЬМИН.

Как сообщал УНИАН, комментируя 19 ноября заявления представителей Генпрокуратуры Украины, что американская сторона по делу П.ЛАЗАРЕНКО имеет материалы, которые якобы свидетельствуют о причастности Ю.ТИМОШЕНКО к убийству экс-председателя НБУ Вадима Гетьмана и депутата Е.Щербаня, М.БОРЩ сказала: "Я видела сообщение в прессе на эту тему. Я не могу вспомнить каких-то доказательств, кроме сообщений прессы, в которых были ссылки на показания свидетелей". "Если у Генеральной прокуратуры есть какие-то другие доказательства, то я с ними не знакома", - добавила она.