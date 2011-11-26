В Быковню 4 президента приехали на одном авто

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и экс-президенты Леонид КРАВЧУК, Леонид КУЧМА и Виктор ЮЩЕНКО приняли участие в церемонии увековечения памяти жертв тоталитаризма в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы».

Как передает корреспондент УНИАН, все четверо приехали на церемонию в одном автомобиле и вернулись в Киев также вместе.