В Быковню 4 президента приехали на одном авто

11:18, 26 ноября 2011
Политика
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В Киев возвращались тоже вместе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и экс-президенты Леонид КРАВЧУК, Леонид КУЧМА и Виктор ЮЩЕНКО приняли участие в церемонии увековечения памяти жертв тоталитаризма в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы».

Как передает корреспондент УНИАН, все четверо приехали на церемонию в одном автомобиле и вернулись в Киев также вместе.

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