Янукович почтит память жертв голодоморов

Киев. 26 ноября. УНИАН. Сегодня в 10.00 Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии чествования памяти жертв голодоморов в Украине (Национальный музей «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине» (ул. Лаврская, 15-а).

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

В 10.45 В.ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии чествования памяти жертв тоталитаризма и в открытии закладного камня на месте сооружения Мемориала памяти жертв репрессий 1936-1941 гг. (Национальный историко-мемориальный заповедник «Быковнянские могилы»).