УНП: цель российских спецслужб - отторжение Крыма от Украины

Крымская организация Украинской народной партии требует от Службы безопасности Украины провести официальное расследование заявления лидера Меджлиса крымских татар Мустафы ДЖЕМИЛЕВА о планах спецслужб России по дестабилизации ситуации в автономии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, с таким заявлением выступил председатель Крымской организации УНП Олег ФОМУШКИН.

О.ФОМУШКИН утверждает, что основная цель российских спецслужб, которые, по словам М.ДЖЕМИЛЕВА, разработали план по дестабилизации ситуации в Крыму и избранию пророссийски настроенного главы Меджлиса, – это отторжение Крыма от Украины.

«Украинская народная партия неоднократно заявляла, что в Крыму действует разветвленная сеть агентов, которые непосредственно контролируют деятельность большинства российских шовинистических партий и организаций полуострова и делают все возможное для разжигания межнациональной и межрелигиозной вражды. Теперь факт засилия в Крыму российских шпионов и провокаторов подтвердил и Меджлис», - заметил О.ФОМУШКИН.

Он убежден, что «установление контроля за Меджлисом – лишь часть плана российских спецслужб» и утверждает, что дестабилизация ситуации в Крыму должна вызвать общее враждебное отношение друг к другу всех этносов полуострова, в первую очередь – украинцев, россиян и крымских татар.

«Российский сценарий должен завершиться превращением жемчужины Украины и Европы в пороховую бочку, откуда будут убегать этнические украинцы и татары, и таким образом Крым превратится в полностью российский регион» - подчеркнул О.ФОМУШКИН.

Он заметил, что СБУ обязана отреагировать “на враждебную деятельность спецслужб других государств, направленную на отторжение части территории Украины, ведь это входит в ее непосредственные функции”.

“Сегодня же Служба безопасности Украины в Крыму ограничивается совместными «играми» с Федеральной службой безопасности России по задержанию виртуального хулигана, который якобы угрожал первым лицам российского государства», - отметил О.ФОМУШКИН.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября в интервью газете “День” М.ДЖЕМИЛЕВ заявил, что спецслужбы России разработали план по дестабилизации ситуации в Крыму и избранию пророссийски настроенного главы Меджлиса.

По его словам, причиной этого является то, что крымские татары якобы представляют большую опасность для России, потому что препятствуют намерениям сделать Крым частью России. “И поскольку главным противником этого замысла выступает Меджлис крымско-татарского народа, они ставят своей задачей разделить крымских татар, отстранить председателя Меджлиса и включить в его состав пророссийски настроенных, управляемых из России активистов, которые в будущем будут способствовать этому процессу”, - сказал М.ДЖЕМИЛЕВ.