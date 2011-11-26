10 депутатов горсовета перешли в Партию регионов

В Нежине 10 депутатов горсовета вступили в Партию регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутаты сообщили во время пресс-конференции в Черниговском экспертном клубе «Чистая политика», подчеркнув, что основной целью такого шага является «объединение ради общины города».

Депутаты, которые вошли в Партию регионов, представляют 10 округов Нежина и были выдвинуты разными политическими силами, (Партия зеленых, ВО «Батькивщина», «Сила и честь», Либеральная партия Украины).

Первый заместитель председателя Черниговской областной организации Партии регионов Анатолий МИРОШНИЧЕНКО заметил, что шаг депутатов сделан ради объединения Нежинского городского совета, направления его работы в конструктивное для города русло. «Я думаю, что это только начало. Это должно стать примером и для депутатов других советов Черниговщины и Украины в целом. Хватит блокировать трибуны ради политической риторики. Время объединяться вокруг конкретных дел в пользу людей», - сказал А.МИРОШНИЧЕНКО. Также он подчеркнул, что двери Партии регионов открыты и для новых членов, которые несут конструктивные идеи и готовы работать.

Депутаты Нежинского горсовета, в свою очередь, назвали свой шаг абсолютно осознанным и взвешенным. По словам депутата Григория ОЛИЙНЫКА, вступление в Партию регионов позволяет принимать непосредственное участие в процессе принятия важных решений для Нежина еще до вынесения их на рассмотрение городского совета. Правда, депутат заметил, что решения не будут противоречить решением Партии регионов на центральном и областном уровнях.

Председатель Нежинской городской организации Партии регионов, секретарь Нежинского городского совета Олег КИРСАНОВ сообщил, что вскоре будет принято решение о вступлении новых членов и во фракцию.

Нежинский городской совет насчитывает 50 депутатов, представлены 12 политических сил. До перехода депутатов в Партию регионов, самыми многочисленными были представители ВО «Батькивщина» (16 депутатов). Партия регионов в совете имела 6 депутатов.