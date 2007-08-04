Бывший нашеукраинец Головатый попал в список ПР

Партия регионов в свой избирательный список кандидатов, которые будут баллотироваться в народные депутате на внеочередных выборах в Верховную Раду 30 сентября, включила Сергея ГОЛОВАТОГО.

В частности, как передает корреспондент УНИАН, в избирательный список, который был утвержден сегодня на съезде Партии регионов, С.ГОЛОВАТЫЙ включен под номер 93. Во время выборов 2006 года он баллотировался в ВР по списку блока “Наша Украина”.

Возглавил список лидер Партии регионов, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, в список включены все народные депутаты от Партии регионов, которые представляли эту политическую силу в Верховной Раде V созыва. При этом некоторые из них включены не в проходную часть списка, а находятся на 200-х местах. В тоже время, в список включены министры нынешнего состава правительства. Кроме того, под номером 17 в список включен экс-генпрокурор Геннадий ВАСИЛЬЕВ, бывший член блока “Наша Украина” Александр ВОЛКОВ (№42), бывший член блока “Наша Украина”, министр экономики Анатолий КИНАХ (№53). В список также включены директор “Энергоатома” Андрей ДЕРКАЧ (№98), который баллотировался в ВР V созыва по списку СПУ, некоторые народные депутаты, которые ранее прошли в ВР по списку БЮТ – Василий ХМЕЛЬНИЦКИЙ (№100), Александр ЕДИН (№120), Михаил ЗУБЕЦ (№174), Максим ЛУЦКИЙ (№181), Олег НАДОША (№182), Владимир ОЛИЙНЫК (№184) и другие.

В первую десятку списка вошли: под первым номером - премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, вторым – Раиса БОГАТЫРЁВА, третьим – Тарас ЧОРНОВИЛ, четвертым – Инна БОГОСЛОВСКАЯ, пятым – Нестор ШУФРИЧ, шестым – Николай АЗАРОВ, седьмым – Ринат АХМЕТОВ, восьмым – Александр ЕФРЕМОВ, девятым - Ефим ЗВЯГИЛЬСКИЙ, десятым – Борис КОЛЕСНИКОВ.